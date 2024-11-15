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شكرا لقرائتكم خبر عن 230 مليار ريال قيمة التعاملات العقارية في اختتام معرض سيتي سكيب والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - اختتم معرض سيتي سكيب العالمي 2024، أعمال النسخة الثانية من المعرض العقاري الأكبر في العالم، الذي أقيم لمدة 4 أيام في مركز الرياض للمعارض والمؤتمرات بملهم شمال مدينة الرياض، تحت شعار "مستقبل الحياة"، برعاية وزارة البلديات والإسكان، وبالشراكة مع الهيئة العامة للعقار، وبرنامج الإسكان (أحد برامج رؤية السعودية 2030).
وقد رعى حفل الختام وزير البلديات والإسكان ماجد الحقيل، بحضور قادة منظومة الإسكان، وعدد من المسؤولين ورؤساء اللجان المنظمة.
وقال: "نفخر بما تحقق من نتائج في الحدث العالمي المهم الذي يحتضن كبرى الشركات والمشاريع التنموية، ويستعرض أهم الفرص الاستثمارية والتجارب والممارسات الناجحة في القطاع العقاري، كما يمثّل منصة للحلول والخيارات السكنية المتكاملة لتمكين الاسر من التملّك، حيث يأتي ذلك ضمن جهودنا المستمرة لتنمية القطاع العقاري، وتعزيز دوره الاقتصادي والاجتماعي، كما يشكّل استمرارًا لنجاحنا في النسخة الماضية من هذا الحدث الذي نسعى من خلاله لتحقيق ما يلبّي تطلعات الجميع ومواصلة عجلة التنمية في القطاع العقاري".
وخلال كلمته التي ألقاها في الحفل الختامي أشاد الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للعقار عبدالله الحماد, بجهود اللجان التنظيمية والفرق العاملة لإنجاح الحدث العالمي الاستثنائي، وتحقيق تطلعات جميع الفئات المستهدفة، معلنًا أن إجمالي مبيعات المطورين المحليين والدوليين من الوحدات العقارية المتنوعة خلال المعرض قد تجاوز 20 مليار ريال، وبلغت قيمة الاتفاقيات الإستراتيجية بين العديد من الجهات أكثر من 30 مليار ريال، تضاف إلى 180 مليار ريال قيمة إطلاقات اليوم الأول, لتتجاوز بذلك القيمة الإجمالية للتعاملات العقارية في المعرض أكثر من 230 مليار ريال.
وقد رعى حفل الختام وزير البلديات والإسكان ماجد الحقيل، بحضور قادة منظومة الإسكان، وعدد من المسؤولين ورؤساء اللجان المنظمة.
معرض سيتي سكيبوأكد الوزير الحقيل في نهاية الحفل, أن ما تحقق من منجزات ضمن معرض سيتي سكيب العالمي، يعكس الاهتمام المستمر بتنمية القطاع العقاري وتعزيز جاذبيته، مشيرًا إلى أن حجم الاستثمارات والاتفاقيات الموقّعة، وكذلك مستوى المشاركة الفاعلة من الجهات المحلّية والدولية؛ يؤكد ما يشهده القطاع من حراك متواصل ونمو كبير، ويأتي تماشيًا مع دور الوزارة وأهدافها الإستراتيجية ضمن رؤية المملكة 2030.
وقال: "نفخر بما تحقق من نتائج في الحدث العالمي المهم الذي يحتضن كبرى الشركات والمشاريع التنموية، ويستعرض أهم الفرص الاستثمارية والتجارب والممارسات الناجحة في القطاع العقاري، كما يمثّل منصة للحلول والخيارات السكنية المتكاملة لتمكين الاسر من التملّك، حيث يأتي ذلك ضمن جهودنا المستمرة لتنمية القطاع العقاري، وتعزيز دوره الاقتصادي والاجتماعي، كما يشكّل استمرارًا لنجاحنا في النسخة الماضية من هذا الحدث الذي نسعى من خلاله لتحقيق ما يلبّي تطلعات الجميع ومواصلة عجلة التنمية في القطاع العقاري".
الخبرات العالميةوقدّم شكره وتقديره لجميع المشاركين والزائرين لمعرض سيتي سكيب العالمي الذي جمع تحت سقف واحد نخبة من المطورين والمستثمرين والخبراء والمهتمين محليًا ودوليًا، مشيدًا بما تضمنه الحدث من معروض عقاري كبير ومتنوع، ومنتجات تمويلية ميسّرة، إضافة إلى تبادل الخبرات العالمية من خلال جلسات حوارية نوعية.
وخلال كلمته التي ألقاها في الحفل الختامي أشاد الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للعقار عبدالله الحماد, بجهود اللجان التنظيمية والفرق العاملة لإنجاح الحدث العالمي الاستثنائي، وتحقيق تطلعات جميع الفئات المستهدفة، معلنًا أن إجمالي مبيعات المطورين المحليين والدوليين من الوحدات العقارية المتنوعة خلال المعرض قد تجاوز 20 مليار ريال، وبلغت قيمة الاتفاقيات الإستراتيجية بين العديد من الجهات أكثر من 30 مليار ريال، تضاف إلى 180 مليار ريال قيمة إطلاقات اليوم الأول, لتتجاوز بذلك القيمة الإجمالية للتعاملات العقارية في المعرض أكثر من 230 مليار ريال.