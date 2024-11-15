جون كراسينسكي.. الرجل الأكثر جاذبية على قيد الحياة

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: لم يكن الفنان الأميركي جون كراسينسكي متأكّداً تماماً مما يجب أن يفكر فيه عندما علم أنه سيُتوّج بلقب الرجل الأكثر جاذبية على قيد الحياة (Sexiest Man Alive) في مجلة “بيبول” لعام 2024.

وقال للمجلة التي حلّ نجم غلافها هذا الأسبوع: “لقد فقدت الوعي على الفور. لم أفكر على الإطلاق. ربما باستثناء أنني أتعرّض للسخرية. هذه ليست الطريقة التي أستيقظ بها، وأسأل نفسي هل هذا هو اليوم الذي سيُطلب مني فيه أن أكون الرجل الأكثر جاذبية على قيد الحياة؟ ومع ذلك، كان هذا هو اليوم الذي فعلتم فيه ذلك. لقد رفعتم حقاً سقف توقعاتي”.

وفي حين قد يعرف المعجبون كراسينسكي من أدواره باعتباره بائع ورق محباً للمقالب، أو جندي مشاة سابقاً تحول إلى عميل لوكالة المخابرات المركزية الأميركية، أو رجل عائلة مخلصاً يضحّي بنفسه من أجل الحب، يفضّل الممثل البالغ من العمر 45 عاماً أن يكون مجرد زوج وأب، يشاهد الأفلام الوثائقية على Netflix ويستمتع بقصص ما قبل النوم مع أطفاله.

ويعيش كراسينسكي حالياً في بروكلين مع زوجته منذ 14 عاماً، الممثلة إميلي بلانت البالغة من العمر 41 عاماً، وابنتيهما هازل (10 سنوات) وفيوليت (8 سنوات).

وتحدث كراسينسكي عن ردّ فعل زوجته تجاه اللقب الجديد: “كانت “متحمسة للغاية عندما سمعت الأخبار الرائعة، كان هناك الكثير من الفرح في إخبارها”.

وأشار إلى أنها مازحته بقولها إنها ستخبئ منزل العائلة بغطاء إذا حصل زوجها على التاج.

ورداً على سؤال حول أثر اللقب على نمط حياته، أجاب: “أعتقد أنه سيجعلني أقوم بمزيد من الأعمال المنزلية”.