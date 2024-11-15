في ذكرى رحيل محمود عبد العزيز .. طبيبه يكشف سراً عنه

ميرنا وليد - بيروت - في ذكرى رحيل الممثل المصري محمود عبدالعزيز الثامنة، كشف الدكتور جمال شعبان، العميد السابق لمعهد القلب القومي، عن موقف إنساني جمعه بالممثل الراحل، حيث ذكر شعبان عبر حسابه أنه التقى بعبدالعزيز قبل أكثر من 11 عاماً في بهو معهد القلب، حين جاء لتقديم تبرعات للمحتاجين من مرضى القلب، موضحًا أنه كان يزور المعهد بانتظام دون ضجة أو رغبة في الشهرة، بل كان يسعى للمساعدة بصمت.



وكان قد كتب ابنه الممثل محمد محمود عبد العزيز، على صفحته على أحد مواقع التواصل الإجتماعي:"وحشتني بس كده جيت لحضرتك بدري المرادي عشان عيد ميلاد تمارا هانم حفيدتك بكره أن شاء الله وانا متأكد أن حضرتك هاتبقى موجود معانا. الغريب أن المرادي لقيت حد مستنيني وبيسأل عليا بقاله يومين، عارف طلع مين؟ الراجل اللي اتكلمت عليه في برنامج صاحبة السعادة اللي جالي وانا بصور في بورسعيد واداني مصحف عشان اقرأ منه لحضرتك، طلع اسمه عم ابراهيم من بورسعيد جه لحضرتك مخصوص وفضل مستنيني عشان كان جايب هدية عشان عيد ميلاد تمارا، هاستأذن حضرتك هانزل صورتي معاه عشان اشكره على ذوق".