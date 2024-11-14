بعض أصوات الديناصورات في "Jurassic Park" هي أصوات سلحفاة أثناء التزاوج

ميرنا وليد - بيروت - إتخذ مصمم الصوت غاري ريدستروم خطوات غريبة لإنشاء أصوات الفيلوسيرابتور في فيلم "Jurassic Park" للمخرج ستيفن سبيلبرغ، كما يقول ريدستروم لـ "Vulture": "قد يكون محرجًا، لكن عندما تنبح الرابتورات على بعضها للتواصل، تكون الصوت عبارة عن سلحفاة في أثناء التزاوج.

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أثناء تسجيله في "مارين وورلد"، وهو منتزه حيوانات في كاليفورنيا، اقترح الموظفون على ريدستروم أن يستخدم ميكروفونًا لتسجيل أصوات سلحفاة أثناء تزاوجها، ولم تكن هذه الأصوات الحيوانية الوحيدة التي ساعدت في إحياء المخلوقات ما قبل التاريخ، حيث تم إستخدام أصوات التنفس من الخيول، وصياح الدلافين، وفحيح الإوز.