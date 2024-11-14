ميرنا وليد - بيروت - إتخذ مصمم الصوت غاري ريدستروم خطوات غريبة لإنشاء أصوات الفيلوسيرابتور في فيلم "Jurassic Park" للمخرج ستيفن سبيلبرغ، كما يقول ريدستروم لـ "Vulture": "قد يكون محرجًا، لكن عندما تنبح الرابتورات على بعضها للتواصل، تكون الصوت عبارة عن سلحفاة في أثناء التزاوج.
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أثناء تسجيله في "مارين وورلد"، وهو منتزه حيوانات في كاليفورنيا، اقترح الموظفون على ريدستروم أن يستخدم ميكروفونًا لتسجيل أصوات سلحفاة أثناء تزاوجها، ولم تكن هذه الأصوات الحيوانية الوحيدة التي ساعدت في إحياء المخلوقات ما قبل التاريخ، حيث تم إستخدام أصوات التنفس من الخيول، وصياح الدلافين، وفحيح الإوز.
كانت هذه تفاصيل خبر بعض أصوات الديناصورات في "Jurassic Park" هي أصوات سلحفاة أثناء التزاوج لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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