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وفاة عضو البرلمان "عبدالباري دغيش" في ظروف غامضة بصنعاء

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المنامة - ياسر ابراهيم - توفي، مساء الخميس، النائب البرلماني عبدالباري دغيش، عضو مجلس النواب في ظروف غامضة بالعاصمة صنعاء.

وحسب مصادر إعلامية، فإن النائب دغيش هو آخر أعضاء مجلس النواب في صنعاء من أبناء عدن، والذي ظل في صنعاء ولم يغادرها منذ انقلاب مليشيا الحوثي في سبتمبر 2014.

وعمل النائب دغيش في لجنة الصحة والسكان منذ انتخابه في 2003 عن مديريته في دار سعد بمدينة عدن.

يشار إلى أن دغيش حاصل على ماجستير في الطب، وكان يحظى باحترام وتقدير زملائه.

وأثارت حادثة وفاته الغاضمة كثير من التساؤلات خصوصًا وأنه لم يكن يعاني من أي أمراض وفقًا لمصادر إعلامية.

 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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