اخبار الخليج / اخبار اليمن

نظرًا للازدحام والتكدّس.. إيقاف الرحلات في منفذ الوديعة لمدة يومين

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

المنامة - ياسر ابراهيم - أعلنت الهيئة العامة لتنظيم شؤون النقل البري بعدن، الخميس، إيقاف الرحلات في منفذ الوديعة لمدة يومين، ابتداء من اليوم الجمعة وحتى غد السبت.

وحسب بيان حصل "يمن شباب نت" على نسخة منه، فقد وجّه القائم بأعمال رئيس الهيئة فارس شعفل، شركات نقل الركاب الدولية خط المملكة العربية بإيقاف الرحلات ليومي الجمعة والسبت 15-16 نوفمبر 2024.

وأرجعت الهيئة السبب إلى التكدّس الحاصل في ميناء الوديعة، ومنطقة العبر، وتخفيفًا لمعاناة المواطنين.

وتوعدت المخالفين باتخاذ الاجراءات القانونية ضد الشركة وإيقاف رحلاتها نهائيًا.

الكلمات الدلائليه
سعد محمود

سعد محمود

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، خريج كلية الاعلام قسم صحافة واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة

Advertisements

قد تقرأ أيضا