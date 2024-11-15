نظرًا للازدحام والتكدّس.. إيقاف الرحلات في منفذ الوديعة لمدة يومين

المنامة - ياسر ابراهيم - أعلنت الهيئة العامة لتنظيم شؤون النقل البري بعدن، الخميس، إيقاف الرحلات في منفذ الوديعة لمدة يومين، ابتداء من اليوم الجمعة وحتى غد السبت.

وحسب بيان حصل "يمن شباب نت" على نسخة منه، فقد وجّه القائم بأعمال رئيس الهيئة فارس شعفل، شركات نقل الركاب الدولية خط المملكة العربية السعودية بإيقاف الرحلات ليومي الجمعة والسبت 15-16 نوفمبر 2024.

وأرجعت الهيئة السبب إلى التكدّس الحاصل في ميناء الوديعة، ومنطقة العبر، وتخفيفًا لمعاناة المواطنين.

وتوعدت المخالفين باتخاذ الاجراءات القانونية ضد الشركة وإيقاف رحلاتها نهائيًا.