شكرا لقرائتكم خبر عن سماع دوى انفجار فى محيط منطقة السيدة زينب بريف دمشق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أفادت وسائل إعلامية، الخميس، بأن دوي انفجار سمع في محيط منطقة السيدة زينب بريف دمشق. وأكدت مصادر أن الأصوات التي سمعت في سماء ريف دمشق الجنوبي يرجح أنها أصوات الدفاع الجوي السوري. وذكرت المصادر أنه لم يتم استهداف منطقة السيدة زينب بريف دمشق.

وفي وقت سابق، أعلن مصدر عسكري سوري مقتل 15 شخصا وإصابة 16 آخرين في قصف إسرائيلي استهدف عددا من الأبنية السكنية في حي المزة بدمشق ومنطقة قدسيا بريف العاصمة السورية.

وذكر المصدر العسكري أن القصف خلف أضرارا مادية كبيرة في الممتلكات الخاصة والمباني المستهدفة والمجاورة.

من جهته، أكد الجيش الإسرائيلي أن طائرات حربية أغارت على عدة مبان عسكرية ومقرات قيادة تابعة لـ"حركة الجهاد الإسلامي" في سوريا. وأضاف أن هذه الغارات ضربت بقوة قيادة الحركة ونشطاءها.

هذا، وأعلنت "حركة الجهاد الإسلامي" مقتل عدد من عناصرها في قصف إسرائيلي استهدف العاصمة السورية دمشق.