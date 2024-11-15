شكرا لقرائتكم خبر عن التخطيط: 1500 قرية خلال المرحلة الأولى من "حياة كريمة" بتكلفة 350 مليار جنيه والان مع تفاصيل الخبر

بلغ عدد القرى التى استفادت من المرحلة الأولى للمشروع القومى حياة كريمة نحو 1500 قرية بتكلفة إجمالية تصل لـ 350 مليار جنيه، حيث يعد المشروع القومى "حياة كريمة" المشروع الأكبر على مستوى العالم من حيث عدد المستفيدين، البالغ 60 مليون مواطن ويصل عددهم في مرحلته الأولى فقط 18 مليون مواطن، وبعدد مشروعات يبلغ 23 ألف مشروع، وقد بلغت الإتاحة المالية في المرحلة الأولى بلغت 274 مليار جنيه من جملة المخصصات بنسبة 78%.

وأشار تقرير لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولى إلى أن عدد المشروعات المنتهية بلغ 15700 مشروع، فقد تم الانتهاء من تطوير 100 قرية بتكلفة كلية 21 مليار جنيه بإجمالي مستفيدين يبلغ 1.2 مليون مستفيد وساعد ذلك في تحسن مؤشر "معدل إتاحة الخدمات الأساسية" بحوالي 69 نقطة مئوية.

وأكد التقرير إلى أن المشروع يدعم جهود الدولة المبذولة في العديد من المجالات ويُسرع من معدلات تنفيذ العديد من المشروعات القومية الأخرى مثل مشروع التأمين الصحي الشامل، حيث يتم ضمن المرحلة الأولى إنشاء وتطوير 1102 وحدة صحية و24 مستشفى مركزي بمواصفات منظومة التأمين الصحي الشامل.

كما يستهدف المشروع خفض الفقر متعدد الأبعاد، ومعالجة الفجوات التنموية بين المحافظات، فقد استحوذت محافظات الصعيد على 68% من مخصصات المرحلة الأولى بعدد مستفيدين يشكلون 61% من جملة المستفيدين من تلك المرحلة.

ويُحقق المشروع كافة أهداف الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، كما أن نسبة الاستثمارات الموجهة لبناء الإنسان تتجاوز 70% من مخصصات المرحلة الأولى. وأوضح التقرير أن المشروع يساعد في تحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050، حيث أن نسبة 30% من استثماراته خضراء، كما أنه أول مشروع في الشرق الأوسط وأفريقيا يتم من خلاله تأهيل 3 قرى (فارس بأسوان، نهطاي بالغربية، شما بالمنوفية).