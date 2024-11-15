فن ومشاهير

معجبو أنجلينا جولي يقودون حملة دعم لترشيحها للأوسكار عن دور "ماريا كالاس"

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/5
  • 2/5
  • 3/5
  • 4/5
  • 5/5

شكرا لقرائتكم خبر عن معجبو أنجلينا جولي يقودون حملة دعم لترشيحها للأوسكار عن دور "ماريا كالاس" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كتبت : شيماء عبد المنعم

الجمعة، 15 نوفمبر 2024 08:37 ص

شوهدت النجمة العالمية أنجلينا جولي، في حفل نقابة المخرجين الأمريكية في مدينة نيويورك، وفاجأت النجمة الحائزة على جائزة الأوسكار، البالغة من العمر 49 عامًا - التي احتفل والدها جون فويت، بفوز ترامب في مارالاجو - الحضور بفستان أسود بسيط مع معطف أنيق بينما كانت تتجول في الشوارع منفردة.

Angelina Jolie looked like she stepped off the runway as she was spotted exiting the Directors Guild of America in New York City

اطلالة أنجلينا جولى

أظهرت جولي تحولاً دقيقاً، حيث استبدلت لون شعرها الأسود الداكن الي أشقر رملي أكثر نعومة، وأكملت إطلالتها بحذاء أسود عالي الكعب، ومكياج بسيط، وأحمر شفاة جريء، ويأتي هذا الظهور في الوقت الذي تواصل فيه الممثلة الترويج لفيلمها الأخير ماريا، وهو فيلم سيرة ذاتية عن أسطورة الأوبرا ماريا كالاس، والذي أثار بالفعل ضجة قبل حفل توزيع جوائز الأوسكار.

The 49-year-old Oscar winner, whose father Jon Voight celebrated Trump's win at Mar-a-Lago , stunned in a sleek black dress paired with a chic tan trench coat as she hit the streets solo

أنجلينا جولى تخطف الأضواء 

فيلم ماريا الذي يصور تراجع المغنية في باريس في السبعينيات، أخرجه المخرج جاكي بابلو لارين، وفي هذا السياق، يدعو معجبي النجمة للحصول على جائزة الأوسكار، حيث كتب معجب: "يا إلهي، لا أستطيع الانتظار لمشاهدة هذا الفيلم.. أعلم بجدية أنني سأذهل بأداء أنجلينا جولي في دور ماريا، والأوسكار قادم لها".

She completed the look with black high heels, minimal makeup, and a bold red lip

أنجلينا جولى

وناشد آخر أكاديمية فنون وعلوم الصور المتحركة، منح أنجلينا جولى، جائزة الأوسكار بالفعل عن تمثيلها لدور ماريا كالاس، وقال ثالث - الذي اعترف بأنه لم يشاهد المقطع الدعائي حتى - مازحا، أنهم "كانوا يخططون بالفعل لإدارة حملة أنجلينا جولي لأوسكار".

The outing comes as the actress continues to promote her latest film Maria, a biopic about opera legend Maria Callas, which is already generating Oscar buzz

أنجلينا جولى واطلالة جديدة

وعلي جانب آخر، تحدثت أنجلينا جولي، بصراحة عن علاقتها الشخصية بـ ماريا كالاس، حيث ظهرت جولي بشكل مذهل في العرض الأول لفيلمها ماريا في مهرجان معهد الفيلم الأمريكي، وخلال حديثها مع مجلة PEOPLE في هذا الحدث، تحدثت جولي عن علاقتها العميقة مع كالاس.

وقالت أنجلينا جولي: "لا أريد أن أتحدث كثيرًا عن الأمر لأنه شخصي للغاية، ولكن هناك بالتأكيد شعور بالوحدة، قد أكون أشياء كثيرة، لكنني مجتهدة للغاية"، وعلى الرغم من كونها "شخصًا غير مثالي"، قالت جولي: "إنني أعمل بجد وهي تفعل ذلك"، ومضت في وصف العلاقة بينهما، قائلة: إن كالاس وهي تعتبر نفسها "مؤدية أو عاملة لديها وظيفة للقيام بها"، ولهذا السبب قد يكونان "قاسيين على نفسيهما".

 

يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقعنا عبر

الكلمات الدلائليه
أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

إقرأ ايضا

Advertisements