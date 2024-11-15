شكرا لقرائتكم خبر عن معجبو أنجلينا جولي يقودون حملة دعم لترشيحها للأوسكار عن دور "ماريا كالاس" والان مع تفاصيل الخبر

شوهدت النجمة العالمية أنجلينا جولي، في حفل نقابة المخرجين الأمريكية في مدينة نيويورك، وفاجأت النجمة الحائزة على جائزة الأوسكار، البالغة من العمر 49 عامًا - التي احتفل والدها جون فويت، بفوز ترامب في مارالاجو - الحضور بفستان أسود بسيط مع معطف أنيق بينما كانت تتجول في الشوارع منفردة.

اطلالة أنجلينا جولى

أظهرت جولي تحولاً دقيقاً، حيث استبدلت لون شعرها الأسود الداكن الي أشقر رملي أكثر نعومة، وأكملت إطلالتها بحذاء أسود عالي الكعب، ومكياج بسيط، وأحمر شفاة جريء، ويأتي هذا الظهور في الوقت الذي تواصل فيه الممثلة الترويج لفيلمها الأخير ماريا، وهو فيلم سيرة ذاتية عن أسطورة الأوبرا ماريا كالاس، والذي أثار بالفعل ضجة قبل حفل توزيع جوائز الأوسكار.

أنجلينا جولى تخطف الأضواء

فيلم ماريا الذي يصور تراجع المغنية في باريس في السبعينيات، أخرجه المخرج جاكي بابلو لارين، وفي هذا السياق، يدعو معجبي النجمة للحصول على جائزة الأوسكار، حيث كتب معجب: "يا إلهي، لا أستطيع الانتظار لمشاهدة هذا الفيلم.. أعلم بجدية أنني سأذهل بأداء أنجلينا جولي في دور ماريا، والأوسكار قادم لها".

أنجلينا جولى

وناشد آخر أكاديمية فنون وعلوم الصور المتحركة، منح أنجلينا جولى، جائزة الأوسكار بالفعل عن تمثيلها لدور ماريا كالاس، وقال ثالث - الذي اعترف بأنه لم يشاهد المقطع الدعائي حتى - مازحا، أنهم "كانوا يخططون بالفعل لإدارة حملة أنجلينا جولي لأوسكار".

أنجلينا جولى واطلالة جديدة

وعلي جانب آخر، تحدثت أنجلينا جولي، بصراحة عن علاقتها الشخصية بـ ماريا كالاس، حيث ظهرت جولي بشكل مذهل في العرض الأول لفيلمها ماريا في مهرجان معهد الفيلم الأمريكي، وخلال حديثها مع مجلة PEOPLE في هذا الحدث، تحدثت جولي عن علاقتها العميقة مع كالاس.

وقالت أنجلينا جولي: "لا أريد أن أتحدث كثيرًا عن الأمر لأنه شخصي للغاية، ولكن هناك بالتأكيد شعور بالوحدة، قد أكون أشياء كثيرة، لكنني مجتهدة للغاية"، وعلى الرغم من كونها "شخصًا غير مثالي"، قالت جولي: "إنني أعمل بجد وهي تفعل ذلك"، ومضت في وصف العلاقة بينهما، قائلة: إن كالاس وهي تعتبر نفسها "مؤدية أو عاملة لديها وظيفة للقيام بها"، ولهذا السبب قد يكونان "قاسيين على نفسيهما".