ميرنا وليد - بيروت - ظهر السيناريست والشاعر المصري أيمن بهجت قمر، برفقة سيدة في حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي في دورته 45، ما أثار جدلاً كبيراً على وسائل التواصل الاجتماعي، حول حقيقة زواجه مجدداً، وذلك بعد انفصاله عن زوجته السابقة إنجي عبد الحافظ منذ عدة أشهر.
وعلق أيمن بهجت قمر، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي، إذ كتب قائلاً: "حصل سوء فهم من بعض المواقع امبارح بعد حضوري افتتاح مهرجان القاهره السينمائي، انا مش متجوز ومي صديقه مقربه ليا لذلك وجب التوضيح.. أنا تليفوني ما سكتش من امبارح".
كانت هذه تفاصيل خبر أيمن بهجت قمر يكشف حقيقة زواجه مجدداً لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة الفنية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.