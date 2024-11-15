أيمن بهجت قمر يكشف حقيقة زواجه مجدداً

ميرنا وليد - بيروت - ظهر السيناريست والشاعر المصري أيمن بهجت قمر، برفقة سيدة في حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي في دورته 45، ما أثار جدلاً كبيراً على وسائل التواصل الاجتماعي، حول حقيقة زواجه مجدداً، وذلك بعد انفصاله عن زوجته السابقة إنجي عبد الحافظ منذ عدة أشهر.



وعلق أيمن بهجت قمر، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي، إذ كتب قائلاً: "حصل سوء فهم من بعض المواقع امبارح بعد حضوري افتتاح مهرجان القاهره السينمائي، انا مش متجوز ومي صديقه مقربه ليا لذلك وجب التوضيح.. أنا تليفوني ما سكتش من امبارح".