شكرا لقرائتكم خبر عن هاجر السراج تخوض أول تجاربها فى السينما خلال فرقة الموت مع أحمد عز والان مع تفاصيل الخبر

تخوض الفنانة الشابة هاجر السراج أولى تجاربها في السينما خلال فيلم فرقة الموت مع النجم أحمد عز والمقرر استئناف تصويره الأسبوع المقبل بعد فترة من التوقف، وتأتى مشاركة هاجر في الفيلم بعد ظهورها في أكثر من عمل بالدراما التليفزيونية خلال السنوات الأخيرة أبرزها "حالة خاصة" مع طه دسوقي على watch it جعلها محط أنظار صناع الدراما والسينما.

فيلم فرقة الموت من بطولة أحمد عز، منة شلبي، آسر ياسين، محمود حميدة، بيومي فؤاد، رشدي الشامي، فريدة سيف النصر، سماح أنور، عصام عمر، خالد كمال، وأحمد عبدالحميد، مع عدد من ضيوف الشرف منهم أمنية خليل، والفيلم من تأليف صلاح الجهيني وإخراج أحمد علاء الديب ومقررعرض الفيلم فى صيف 2025

فيلم فرقة الموت مأخوذ عن أحداث حقيقية، ومن نوعية الأعمال الأكشن التشويقية التاريخية، وتدور أحداثه في فترتي الأربعينيات والخمسينيات من القرن الماضي في صعيد مصر، ويجسد خلاله أحمد عز شخصية ضابط، ويدخل في صراعات مع خُط الصعيد الذي يقدم دوره آسر ياسين.

وشاركت هاجر السراج فى دراما رمضان الماضى خلال مسلسل امبراطورية ميم المأخوذ عن رائعة الأديب الراحل إحسان عبد القدوس، وكتب السيناريو والحوار محمد سليمان عبد المالك وإخرجه محمد سلامة،ـ ومن بطولة خالد النبوى، حلا شيحة، نور النبوي، نشوى مصطفى، محمد محمود عبد العزيز، إلهعام صفى الدين، إيمان السيد، نورهان منصور، ليلى عز العرب، يارا عزمى، الطفلة منى زاهر