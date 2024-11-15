كلودين صعب وزوجة ابنها كريستينا في فيديو لافت بكواليس The 1001 Seasons of Elie Saab

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 15 نوفمبر 2024 01:19 صباحاً - نشر خبير التجميل بسام فتوح فيديو لافتاً جمعه بالسيدتين كلودين صعب زوجة المصمم اللبناني العالمي إيلي صعب وزوجة ابنهما إيلي جونيور، كريستينا صعب على حسابه على إنستغرام من كواليس عرض الأزياء الذي أقيم أمس ضمن موسم الرياض في احتفالية The 1001 Seasons of Elie Saab وذلك في العاصمة السعودية، الرياض في حدث عربي عالمي، من تنظيم الهيئة الهيئة العامة للترفيه، تكريماً للمصمم إيلي صعب المبدع التي وصلت تصاميمه للعالمية، حيث ارتدت فساتينه الملكات والشخصيات البارزة وأهم النجمات العرب والعالميات.

كلودين صعب وكريستينا صعب بإطلالتين ساحرتين



ومن كواليس الحفل، نشر خبير التجميل بسام فتوح على حسابه على إنستغرام فيديو على أنغام أغنية النجمة العالمية سيلين ديون I’m Alive والتي كانت حاضرة في الحفل، وهو يقوم بوضع اللمسات التجميلية الأخيرة لـ كلودين صعب زوجة المصمم إيلي صعب وزوجة ابنهما إيلي صعب جونيور،كريستينا صعب وهما ترتديان فستاني السهرة اللذين أطلتا بهما في الحفل.

وتخلل الفيديو أيضاً لقطات تفصيلية أخرى بينما كان بسام فتوح يضع الماكياج لـ كريستينا صعب قبل انطلاق الحفل بوقت وكانت ترتدي سروال جينز وقميصاً أبيض مطبع بالورود باللون الزهري. فيما كان مزين الشعر يهتم بتسريحتها.

وكتب بسام فتوح تعليقاً على الفيديو " أحب كل لحظة رائعة معهما"، في الإشارة إلى كلودين صعب وكريستينا صعب. وقد جاءت إطلالة كلودين صعب بفستان باللون الذهبي وزوجة ابنها كريستينا صعب بفستان من الجلد من دون أكمام باللون الأسود ساحرتين، بالاضافة لجمال تسريحتيهما وماكياجهما. وقد أجمعت تعليقات المتابعين على الفيديو على جمالهما الآخاذ.

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النجوم العالميون والعرب في احتفالية إيلي صعب في الرياض



تواجد أمس في احتفالية أزياء The 1001 Seasons of Elie Saab العديد من النجوم بحضور المستشار تركي آل الشيخ رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه، والذين جاؤوا ليحتفلوا معه بمرور 45 عاماً على مسيرة النجاح التي حققها المصمم اللبناني العالمي إيلي صعب في عالم تصميم الأزياء حيث وصل بإبداعاته إلى العالمية وأصبح محط اهتمام واختيار النجمات ليس العربيات فحسب، إنما العالميات اللواتي ارتدين من تصاميمه وتألقن بها في أكثر من مناسبة لهن وفي المحافل والمهرجانات العالمية، أمثال النجمات سيلين ديون وجينفير لوبيز وهالي بيري وكاميلا كابيلو اللواتي جئن ليحتفلن معه بنجاح إنجازاته في عالم الموضة. وظهرن في عروض استعراضية فنية حية على المسرح. وكان الحفل بمثابة مهرجان عالمي فني للأزياء حيث شهد الحفل عرض 300 فستان رائع من مجموعات إيلي صعب.

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كذلك حضر العديد من النجوم العرب الحفل الأسطوري ومنهم عمرو دياب ونانسي عجرم اللذين قدما أغانٍ على المسرح، وحضر أيضاً كل من إليسا ويسرا وأحمد حلمي ونادين نجيم وسلافة معمار وديمة قندلفت وكندة علوش وسيرين عبد النور وهند صبري ودانييلا رحمة ورزان جمال ولجين وأسيل عمران وصبا مبارك، وهاندا أرتشيل، وماريتا ودانا الحلاني وياسمينا زيتون ودرة وأمينة خليل وباسل خياط وزوجته وهاني فرحات وزوجته دنيا جمعة وإلهام علي وزوجها خالد صقر ووسام بريدي وزوجته ريم سعيدي وفاطمة البنوي وهالة الحارثي ومونيكا بيلوتشي وروزي هنتنغتون وايتلي وكيلي روثرفورد وجوردان دان وكارين رويتفيلد وبلانكا لي وأدريانا ليما وأليك ويك وأميليا غراي هاملين وكانديس سوانيبول وهيلينا كريستنسن وماريا كارلا بوسكونو وإيفا هيرزيغوفا وبوبي ديليفين وستيلا ماكسويل وآن في وفيرونيكا فيرارو وتامارا كالينيتش وكريسيل ليم وزينيا أدونتس وإيفا أبيو، والعديد غيرهم. وقد جاءت إطلالات النجمات في الحفل من توقيع إيلي صعب. وكان لافتاً مشهد عارضات الأزياء اللواتي كن يطللن بأزياء إيلي صعب على المسرح بالتزامن مع إطلالة النجوم وهم بقدمون أغانيهم، في مشهدية رائعة جمعت بين الغناء وأزياء المصمم إيلي صعب الرائعة.

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