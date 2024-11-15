شكرا لقرائتكم خبر عن "قعدة فضفضة".. حوار بين عمرو سلامة ومتسابقي "كاستنج" لتعرضهم للضغط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دار حوار بين المخرج عمرو سلامة، وبين متسابقي برنامج "كاستنج"، بعدما شكت المتسابقة "منة"، في حلقة أمس، من زيادة الضغط والتدريبات عليها وزملائها.

وطرح عمرو سلامة، خلال البرنامج الذي يذاع على قناة "dmc" سؤالا على باقي المتسابقين قائلا: "أول سؤال مهم جدا عاوز أسأله، كام واحد متفق مع اللي منة قالته امبارح؟".

ورد المتسابق محمد سعيد: "اللي مكناش متوقعينه أو اللي بيزود التفاصيل الصغيرة اللي ورا الكواليس، وده مش معناه حاجة وحشة، بالعكس احنا بنتعامل معاملة كويسة والكرو كويس، بس فكرة انك انت بتيجي وتقعد تلبس وتجهز وتروح تنفذ تاسك، ده أمر اتعودنا عليه، لكن ده لما ياخد مدة طويلة، هتحس مع الوقت انك بوكر فيس".

وقال المتسابق سيف محسن: "بعيدا عن التفاصيل والشغلانة، في ناس بتشوفها كل يوم، وبدأت تعمل علاقات كويسة وبتقرب من ناس وتشوفها بشكل يومي، في وسط شوية ضغط بتاعة ان الشخص ده احتمال يمشي".

وقال حسام الراوي: "بالنسبة للي قالته منة، دي مشاعرها وتحترم ومنقدرش نقول أي حاجة لأن ده هي اللي حاساه، أنا كنت بنام ساعتين لأني بروح حلوان، لكن قررت أني أكمل كدة واتحمل".