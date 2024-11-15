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وظائف شاغرة لدى شركة الاتصالات السعودية

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الرياض - محمد الوسيري - أعلنت شركة الاتصالات السعودية “STC”، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل لدى المركز الرئيسي للشركة في مدينة الرياض.

تفاصيل وظائف الاتصالات السعودية

وأبرزت شركة الاتصالات السعودية، أنّ الوظائف المتاحة على مسمى:

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– خبير أول تمكين الاستثمار الرقمي والتحليلات: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (نظم المعلومات الإدارية، علوم الكمبيوتر).

– مدير قسم الاستشارات المحاسبية الوظيفية: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (المالية، أو المحاسبة).

التقديم على الوظائف

وأوضحت شركة الاتصالات السعودية، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 14 نوفمبر 2024م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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