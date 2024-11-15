شكرا لقرائتكم وظائف شاغرة بشركة مصفاة ساتورب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - أعلنت شركة أرامكو توتال للتكرير والبتروكيماويات “ساتورب”، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف هندسية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر الشركة في محافظة الجبيل.

تفاصيل وظائف مصفاة ساتورب

وبيّنت شركة أرامكو توتال للتكرير والبتروكيماويات، أن الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

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– مشرف التفتيش.

– مفتش المنطقة/ الكهرباء.

– مفتش المنطقة/ مدني.

– مفتش منطقة أول/ مدني.

– أخصائي فحص المواد المقاومة للحرارة.

التقديم على الوظائف

وأوضحت شركة أرامكو توتال للتكرير والبتروكيماويات، أن التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 14 نوفمبر 2024م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يمكن الدخول من خلال هذا الرابط: (هنا)