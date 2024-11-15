برقي وأناقة.. يارا السكري تتألق بفستان أسود

ميرنا وليد - بيروت - سحرت الممثلة والفاشينيستا المصرية يارا السكري عيون الجمهور بإطلالتها، من خلال مجموعة صور شاركتها عبر حسابها الخاص، ظهرت فيها بلوك بغاية الأناقة، فكانت ترتدي فستاناً ضيقاً جداً باللون الأسود، بكمين قصيرين أوفشولدرز بتصميم رائع، وطبقت مكياجاً هادئاً أظهر جمال ملامح وجهها، تاركةً شعرها منسدلاً على كتفيها.



وكانت نشرت يارا السكري مجموعة من الصور، وظهرت بلوك رائع من إحدى القرى الإسبانية خلال زيارتها إلى هناك، إذ كانت ترتدي اللباس الإسباني التقليدي وهو فستان طويل وواسع عند الطرف، زاهي الألوان و مزين بالرسومات والورود ، بالإضافة إلى الورد على الرأس بشكل مميز.

