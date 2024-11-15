خارجية روسيا: موضوع إطلاق سراح الأسرى في غزة يحتل الأولوية باتصالاتنا مع ممثلي حماس

أشارت وزارة الخارجية الروسية، إلى أن "روسيا تدعو إلى الإفراج الفوري عن جميع الأسرى لدى الفصائل الفلسطينية وفي مقدمتهم الروسيان تروفانوف وخاركين"، مع استمرار الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة وسط مجازر يومية وحصار ينفذه الجيش الإسرائيلي.
وقالت إن "موضوع إطلاق سراح الأسرى يحتل الأولوية في اتصالات روسيا مع ممثلي الجناح السياسي لحركة حماس والفصائل الفلسطينية الأخرى"، مضيفة "العمل على تحرير الأسرى سيستمر بما في ذلك عبر قنوات السفارات الروسية في الشرق الأوسط".
ولفتت وزارة الخارجية الروسية إلى أنه "حتى اليوم لا يزال أكثر من 100 أسير في قطاع غزة".
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