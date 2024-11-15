عبدالله: الوحشية الإسرائيلية لن تنال من وحدة شعبنا وصموده

اشار النائب بلال عبد الله، الى أن "الإجرام الإسرائيلي يستمر بإستهداف المسعفين للهيئات الصحية ولعناصر الدفاع المدني في كل المناطق اللبنانية. ما هو المطلوب اكثر ليتحرك المجتمع الدولي ومنظماته الصحية والحقوقية لإدانة جرائم الحرب المنظمة للكيان الصهيوني؟ ان كل هذه الوحشية الإسرائيلية لن تنال من وحدة شعبنا وصموده".

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