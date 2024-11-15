شكرا لقرائتكم خبر عن جيش الاحتلال يصدر أوامر إخلاء جديدة فى منطقة الغبيرى وبرج البراجنة بلبنان والان مع تفاصيل الخبر

أصدر جيش الاحتلال الإسرائيلي أوامر إخلاء جديدة في منطقة الغبيري وبرج البراجنة بالضاحية الجنوبية لبيروت، وفق ما أفادت قناة القاهرة الإخبارية في خبر عاجل.

وشن طيران الاحتلال غارة إسرائيلية جديدة على الضاحية الجنوبية لبيروت بعد أوامر إخلاء، فيما دوت صفارات الإنذار في مستوطنة مسكاف عام شمال إسرائيل.