شكرا لقرائتكم خبر عن جيش الاحتلال يصدر أوامر إخلاء جديدة فى منطقة الغبيرى وبرج البراجنة بلبنان والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتب محمد شعلانالجمعة، 15 نوفمبر 2024 10:48 ص
أصدر جيش الاحتلال الإسرائيلي أوامر إخلاء جديدة في منطقة الغبيري وبرج البراجنة بالضاحية الجنوبية لبيروت، وفق ما أفادت قناة القاهرة الإخبارية في خبر عاجل.
وشن طيران الاحتلال غارة إسرائيلية جديدة على الضاحية الجنوبية لبيروت بعد أوامر إخلاء، فيما دوت صفارات الإنذار في مستوطنة مسكاف عام شمال إسرائيل.
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