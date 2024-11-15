شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التموين ومحافظ القاهرة يفتتحان أسواق اليوم الواحد بتخفيضات تصل 50%.. صور والان مع تفاصيل الخبر

افتتح الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية والدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة، أول أسواق اليوم الواحد بالقاهرة، والتى تتم بالتعاون بين محافظة القاهرة ووزارة التموين والتجارة الداخلية لتوفير السلع الغذائية عالية الجودة بأسعار أقل من مثيلاتها فى الأسواق بـ30%.

وأكد محافظ القاهرة، أن كل الأجهزة التنفيذية تعمل على تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بتخفيف العبء عن المواطنين وتوفير السلع بأسعار مناسبة وتقديم مختلف صور الدعم الممكنة لهم، لافتا إلى أنه تماشياً مع هذا التوجه ستقوم محافظة القاهرة بالتعاون مع وزارة التموين والتجارة الداخلية بتطبيق تجربة مبادرة أسواق اليوم الواحد بمدينة نصر على أن يتم تعميمها فى كل أحياء القاهرة تباعًا.

وأشار محافظ القاهرة، إلى أن أسواق اليوم الواحد ستقدم سلعا عالية الجودة بتخفيضات تصل لما يقارب 30% مقارنة بأسعار السوق.

وأضاف محافظ القاهرة، أن المحافظة تسعى إلى التوسع في إقامة المزيد من منافذ ومعارض بيع السلع على مستوى الأحياء، بالإضافة إلى وجود المنافذ المتحركة، لوصول السلع بالأسعار المناسبة للمواطنين في مختلف المناطق.

وأضاف محافظ القاهرة، أن سوق اليوم الواحد متواجد أمام مسجد آل رشدان وبوابة 10 و11 بقاعة المؤتمرات ويعمل من الساعة الثامنة صباحاً وحتى الخامسة مساء، وتم الدفع فيه بأكثر من 50 سيارة قابلة للزيادة بالتنسيق مع الشركة القابضة للصناعات الغذائية بوزارة التموين لبيع كل السلع الأساسية كالزيت والسكر والأرز والمسلى والمكرونة، إلى جانب اللحوم والدواجن والأسماك، والألبان والجبن، والخضار والفاكهة، إلى جانب توافر البيض بسعر 150 جنيها للطبق.



افتتاح-السوق



المنظفات-فى-سوق-اليوم-الواحد



تفقد-وزير-التموين-السلع-الغذائية



جانب-من-سوق-اليوم-الواحد-بمدينة-نصر



سلع-سوق-اليوم-الواحد



سوق-اليوم-الواحد-فى-مدينة-نصر



محافظ-القاهرة-خلال-افتتاح-سوق-اليوم-الواحد



محافظ-القاهرة-ووزير-التموين-يفتتحون-سوق-اليوم-الواحد



وزير-التموين-ومحافظ-القاهرة



وزير-التموين-ومحافظ-القاهرة-يتفقدون-زيت-الطعام