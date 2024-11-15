شكرا لقرائتكم خبر عن الإغاثة الطبية بغزة: العالم يتعامل مع إسرائيل بمعايير مختلفة وغير مفهومة والان مع تفاصيل الخبر

قال مدير جمعية الإغاثة الطبية في غزة، بسام زقوت، إن التطهير العرقي والإبادة الجماعية هي أهداف واضحة لإسرائيل في قطاع غزة، مضيفا أن العالم يتعامل مع دولة الاحتلال بمعايير مختلفة وغير مفهومة وكأن الإنسانية غابت عنه.

وأوضح زقوت، في تصريح خاص لقناة النيل الإخبارية، اليوم الجمعة، أن جيش الاحتلال يحاصر شمال قطاع غزة حصارا شاملا بهدف تطهيرها عرقيا من السكان وتحويلها إلى مستوطنة إسرائيلية، فضلا عن حصار 3 مستشفيات واعتقال عدد كبير من الأطباء والعاملين في المجال الطبي، وكذلك التدمير الممنهج للبنية التحتية واستهداف المنازل بساكنيها ممن رفضوا أن يرحلوا ويتركوا أرضهم.

وأضاف:" أن جيش الاحتلال يقوم بحملة تهجير قسري للمدنيين من الشمال دون الأخذ في الاعتبار إذا كانوا نساء أو أطفال أو كبار السن، ولكن المهم بالنسبة له أن ينجح في تفريغ شمال غزة من السكان للاستيلاء عليه، مضيفا أن طائرات "كواد كابتر" التابعة لجيش الاحتلال تقتل النازحين وهم في طريقهم إلى وسط القطاع أو الجنوب".

وحذر مدير جمعية الإغاثة الطبية بغزة، من أن الأوضاع الصحية في حالة تدهور مستمر ولا سيما في الأشهر الأخيرة عندما استولت إسرائيل على معبر رفح من الجهة الفلسطينية ومنعت دخول الشاحنات وقوافل المساعدات المصرية التي كانت هي شريان الحياة لجميع الفلسطينيين.