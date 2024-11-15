شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع حصيلة هجمات الاحتلال على سوريا إلى 20 قتيلا و21 جريحا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ارتفعت حصيلة الغارات الجوية التي شنها جيش الاحتلال الإسرائيلي ضد دمشق اليوم الخميس، إلى 20 قتيلا و21 جريحا ، حسبما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان.

وقال المرصد اليوم الخميس، إن الضربات الإسرائيلية أصابت مبان في حيين في العاصمة السورية دمشق وهما المزة وقدسيا. هجوم على سوريا وأضاف المرصد الذي يتخذ من بريطانيا مقرا، انه من بين القتلى ثلاثة على الأقل أعضاء في فصائل فلسطينية وثلاثة مدنيين.

وقال المرصد إن إسرائيل نفذت ما مجموعه 149 هجوما هذا العام ضد سوريا التي مزقتها الحرب.

كان مصدر عسكري سوري في وقت سابق الخميس، مقتل 15 شخصا وإصابة 16 في هجمات جوية من اتجاه الجولان السوري المحتل استهدفت عددا من الأبنية السكنية في حي المزة بدمشق ومنطقة قدسيا في ريف دمشق. عشرات الشهداء والجرحى وأدانت سوريا الخميس، الجرائم الوحشية والتي سقط ضحيتها عشرات الشهداء والجرحى من المدنيين، بينهم نساء وأطفال.

وقال بيان للخارجية السورية اليوم، إن الهجمات تسببت في تدمير كامل للأبنية السكنية المستهدفة، وحدوث أضرار مادية كبيرة في المرافق الحيوية كالجسور وبعض الطرق الدولية، ما أدى إلى خروجها من الخدمة.

ونقلت وكالة اسوشيتد برس (أ ب) عن جيش الاحتلال قوله إنه هاجم مواقع البنية التحتية ومراكز القيادة لعناصر فلسطينية في سوريا، وألحق "أضرارا جسيمة بمركز قيادتها وعناصرها".

