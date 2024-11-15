شكرا لقرائتكم خبر عن أبطال وتر حساس يودعون استديو تصوير المسلسل بعد يوما واحدا والان مع تفاصيل الخبر

يودع أبطال مسلسل وتر حساس تصوير العمل بعد يوم واحد تصوير، حيث يتم تصويره خلال الأيام المقبلة بعد التنسيق مع الفنانين المشاركين المشاركين في البطولة، وذلك بالتزامن مع عرض حلقاته على قناة ON حيث انطلق العمل يوم 27 أكتوبر الماضي.

مسلسل وتر حساس مكون من 45 حلقة وبطولة صبا مبارك، محمد علاء، إنجى المقدم، هيدى كرم، لطيفة فهمى، هاجر عفيفى، تقى حسام، محمد على رزق محمد العمروسى، لبنى ونس، صالح عبد النبى، تميم عبده، عزوز عادل، كريم العمرى، شريف الشعشاعى، نورا مهدى، مينا نبيل، ميرنا نديم، و مؤثر رفعت وعدد آخر من الفنانين، وتأليف أمين جمال وإخراج وائل فرج وإنتاج المتحدة للخدمات الإعلامية.

تدور أحداث مسلسل وتر حساس فى إطار درامى اجتماعى، حول قضية الخيانة الزوجية وخبايا النفس البشرية من خلال ثلاث سيدات طبيبة ومحامية وموظفة، حيث تتصاعد وتيرة الأحداث بسبب الخلافات بين المحامية وزوجها مهندس الديكور وخاصة بعد اتهامها له بالخيانة مع تشابك العلاقات بين كل الأطراف.

مسلسل وتر حساس يجمع صبا مبارك ومحمد علاء والمخرج وائل فرج مجدداً بعدما حقق الثلاثى نجاحاً سوياً خلال مسلسل بين السطور الذي تم عرضه قبل شهر رمضان الماضى على قناة ON، ولاقى إشادات جماهيرية وتفاعل مع كبير مع أحداثه المشوقة التي اعتمدت على لغز جريمة قتل ظل المشاهدون يبحثون عنه طوال الحلقات.

يذكر أن صبا مبارك قدمت فى رمضان الماضي "لحظة غضب" من 15 حلقة حصرياً على منصة Watch it وشارك في بطولته: محمد شاهين، علي قاسم، ناردين فرج، سارة عبد الرحمن، صفوة، ريم خوري، يوسف عمر، آية عبد الرازق، آدم النحاس، وضيوف الشرف محمد فراج، أحمد عبد الله محمود، حسن أبو