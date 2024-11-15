شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: لعبة Stellar Blade الحصرية لـPS5 قادمة إلى الحاسب الشخصى والان مع تفاصيل الخبر

كانت لعبة RPG Stellar Blade لهذا العام بمثابة فوز قوى باعتبارها لعبة حصرية على PlayStation 5 ، وكشف المطور Shift Up في تقرير الأرباح الفصلية الأخير أن المبيعات "ظلت ثابتة حتى مع هدوء الارتفاع الأولي" بعد إطلاقها في الربيع.

ولكن قد تكون هناك دفعة ثانية قادمة للعبة، لأن الاستوديو يخطط لإصدار منفذ Stellar Blade للكمبيوتر الشخصي خلال العام المقبل.

وقالت الشركة الكورية عند سؤالها عن خططها لأجهزة الكمبيوتر الشخصية خلال المؤتمر: "نظرًا للاتجاهات الحديثة مثل حضور Steam المتزايد في سوق ألعاب AAA والنجاح العالمي لـ Black Myth: Wukong، نتوقع أن يكون أداء إصدار الكمبيوتر الشخصي أفضل من إصدار وحدة التحكم فى العرض التقديمي.

والعنوان المشار إليه، Black Myth: Wukong، كان قادرًا على تسجيل رقم قياسي جديد للاعبين المتزامنين في لعبة لاعب واحد على Steam عندما تم إطلاقه على المنصة في أغسطس، و يعد هذا هدفًا ساميًا يجب أن تصل إليه أي لعبة، لذا سيتعين علينا أن نرى مدى نجاح Shift Up في الوصول إلى جمهور عالمى على جهاز الكمبيوتر.



