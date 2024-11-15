شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: كيفية تحسين رسومات PS4 على PS5 Pro.. فى خطوات والان مع تفاصيل الخبر

نحن جميعًا حريصون على إعادة تشغيل أفضل ألعاب PlayStation 5 على وحدات تحكم PlayStation 5 Pro المحدثة ، ولكن هذه مجرد واحدة من فوائد وحدة التحكم، إلى جانب قائمة الألعاب الحالية مع التحسينات، بالإضافة إلى ألعاب PS5 القادمة التي من المؤكد أنها ستستفيد من الأجهزة الجديدة، وستشهد آلاف أفضل ألعاب PS4 أيضًا تحسينات رسومية على Pro.

وهناك إعداد جديد مهم تحتاج إلى التحقق منه على PS5 Pro للتأكد من أن أي لعبة PS4 مؤهلة تبدو في أفضل حالاتها.

وإليك كيفية التأكد من تحسين جميع ألعاب PS4 على PS5 Pro. كيفية تشغيل المرئيات المحسنة لألعاب PS4 على PS5 Pro

يتيح لك جهاز PS5 Pro الاستفادة من جودة الصورة المحسنة لآلاف ألعاب PS4 ، ويعد تشغيل هذه الميزة أمرًا بسيطًا بمجرد معرفة المكان الذي تبحث فيه.

الخطوة 1: انتقل إلى قائمة الإعدادات على PS5 Pro.

الخطوة 2: انتقل إلى الأسفل إلى الشاشة والفيديو .

الخطوة 3: اختر إخراج الفيديو .

الخطوة 4: قم بالتمرير لأسفل وتأكد من تشغيل تحسين جودة الصورة لألعاب PS4 .

تشير الإعدادات إلى أن هذه الميزة قد تتسبب في بعض المشكلات مع بعض ألعاب PS4 ، و إذا لاحظت أي سلوك غير عادي في لعبة PS4 الخاصة بك مع تشغيل هذه الميزة، فقد تحتاج إلى إيقاف تشغيلها.