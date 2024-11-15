فضيحة تؤدي الى طرد متبارية من حفل لملكات الجمال قبل أيام من النهائيات

ميرنا وليد - بيروت - طُردت المتبارية إيتالي مورا المشاركة في حفل إنتخاب ملكة جمال العالم من المباراة قبل أيام من الحفل الختامي والسبب أنها خالفت القوانين التي يجب مراعاتها بعد أن قامت بزيارة صديقها في غرفته في الفندق.

إيتالي مورا من باناما وعمرها 19 عاماً وكان من المفترض أن تمثل بلدها في الحفل الذي يقام في مكسيكو سيتي في 17 تشرين الثاني/ نوفمبر ويبلغ عدد المتباريات 130 من كافة أنحاء العالم.

يذكر أن اللجان المختصة بتنظيم حفلات ملكات الجمال تفرض شروطاً على المشاركات وتطلب التقيد بها ولا تتساهل مع المخالفات أبداً.