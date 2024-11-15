ميرنا وليد - بيروت - طُردت المتبارية إيتالي مورا المشاركة في حفل إنتخاب ملكة جمال العالم من المباراة قبل أيام من الحفل الختامي والسبب أنها خالفت القوانين التي يجب مراعاتها بعد أن قامت بزيارة صديقها في غرفته في الفندق.
إيتالي مورا من باناما وعمرها 19 عاماً وكان من المفترض أن تمثل بلدها في الحفل الذي يقام في مكسيكو سيتي في 17 تشرين الثاني/ نوفمبر ويبلغ عدد المتباريات 130 من كافة أنحاء العالم.
يذكر أن اللجان المختصة بتنظيم حفلات ملكات الجمال تفرض شروطاً على المشاركات وتطلب التقيد بها ولا تتساهل مع المخالفات أبداً.
كانت هذه تفاصيل خبر فضيحة تؤدي الى طرد متبارية من حفل لملكات الجمال قبل أيام من النهائيات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة الفنية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.