الامارات | لماذا تجد صعوبة في ترك السرير عند الاستيقاظ.. اعرف السر

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يشعر البعض من الأشخاص بصعوبة في ترك السرير في الصباح، وكأنهم مغناطيس يجذبهم للبقاء فيه، هذه المشكلة شائعة ويمكن أن تؤثر على إنتاجيتك ومزاجك طوال اليوم.

إليك بعض الأسباب المحتملة وراء هذه الصعوبة، وفقا لما ورد عبر صحيفة news18.

أسباب محتملة لصعوبة الاستيقاظ

نقص النوم

إذا كنت لا تحصل على قسط كافٍ من النوم ليلاً، فجسمك سيحاول تعويض ذلك عن طريق الشعور بالنعاس الشديد في الصباح.

اضطرابات النوم

قد تعاني من اضطرابات نوم مثل الأرق أو توقف التنفس أثناء النوم، مما يؤثر على جودة نومك ويجعلك تشعر بالتعب عند الاستيقاظ.

اكتئاب

يمكن أن يؤدي الاكتئاب إلى فقدان الاهتمام بالأنشطة اليومية والشعور بالإرهاق المستمر، مما يجعل الاستيقاظ صعباً.

قلة التعرض للضوء الطبيعي

التعرض للضوء الطبيعي في الصباح يساعد على تنظيم الساعة البيولوجية في الجسم، مما يسهل الاستيقاظ.

نمط حياة غير صحي

تناول الأطعمة الغنية بالسكريات قبل النوم، وممارسة التمارين الرياضية القوية قبل النوم، يمكن أن تؤثر على جودة نومك.

الضغط النفسي

التوتر والقلق يمكن أن يجعلان من الصعب الاسترخاء والنوم بشكل جيد.

الأدوية

بعض الأدوية قد تسبب النعاس أو تؤثر على دورة النوم الطبيعية.