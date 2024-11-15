الامارات | اكتشاف أكبر مرجان في العالم.. ينمو منذ 300 عام

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن علماء، أمس، أنهم عثروا على أكبر مرجان في العالم قرب جزر سليمان بالمحيط الهادئ، في اكتشاف مهم «ينبض بالحياة والألوان».

وهذا المرجان ضخم جداً لدرجة أن الباحثين الذين أبحروا في المياه البلورية لأرخبيل سليمان، اعتقدوا في البداية أنهم عثروا على حطام سفينة ضخمة.

وقال عالم البيئة البحرية، إنريك سالا: «مع أننا نعتقد أنه لم يعد هناك شيء يمكن اكتشافه على كوكب الأرض، عثرنا على مرجان ضخم يحتوي على نحو مليار سليلة صغيرة تنبض بالحياة والألوان».

وأشار الباحثون إلى أن المرجان كان ينمو منذ 300 عام، ويتألف من «شبكة معقدة» من السلاسل المرجانية الصغيرة، وأوضحوا أنه مختلف عن الشعاب المرجانية التي تتكوّن من مستعمرات مرجانية مختلفة وكثيرة.

وقال فريق الباحثين إن «المرجان الضخم»، البالغ عرضه 34 متراً وطوله 32 متراً، أكبر بثلاث مرات من المرجان الذي كان يحمل الرقم القياسي من ناحية الحجم، وهو مرجان يسمى «بيغ موما» Big Momma يقع في ساموا الأميركية.

وقالت العالِمة الرئيسة، مولي تيمرز: «بينما يشبه (بيغ موما) مغرفة (بوظة) ضخمة ممتدة على الشعاب المرجانية، يبدو المرجان المكتشف حديثاً كقطعة (بوظة) تبدأ بالذوبان وتنتشر على طول قاع البحر»، وهذا المرجان أطول من حوت أزرق، ويُعتقد أنه «ضخم جداً» لدرجة أن «رؤيته من الفضاء» ممكنة.

واكتُشف المرجان في الطرف الجنوبي الشرقي لجزر سليمان بمنطقة تُعرف باسم «ثري سيسترز».

ورصده فريق «ناشيونال جيوغرافيك» خلال قيامه برحلة استكشافية علمية في المنطقة.

وقال المسؤول في جزر سليمان، كولين بيك: «هناك الكثير لنتعلّمه عن غنى الحياة البحرية والنظام البيئي للمحيطات، لكنّ هذا الاكتشاف يفتح أبواب المعرفة».

وأضاف: «ثمة حاجة إلى مزيد من الأبحاث العلمية لفهم تنوعنا البيولوجي الغني، وكوكبنا بشكل أفضل».