شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: يعنى ايه "الوضع الأصفر" فى هواتف ايفون.. وكيف يحافظ على عمر بطاريتك؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحتوي جهاز iPhone الخاص بك على وضع "أصفر" سهل التغافل عنه والذي يمكن أن يمنحك عمر بطارية إضافيًا على الفور، وتعني الحيلة التي غالبًا ما يتم التغاضي عنها أن شحن iPhone سينفد في كثير من الأحيان، ويُطلق عليه رسميًا وضع الطاقة المنخفضة، ولكنه معروف بتحويل مؤشر رمز البطارية إلى اللون الأصفر أو "yellow mode".

عندما ترى البطارية تتحول إلى اللون الأصفر، فهذا يعني أن وضع الطاقة المنخفضة نشط الآن، ومن خلال تنشيط وضع الطاقة المنخفضة، ستحد من الطاقة التي يستخدمها جهاز iPhone الخاص بك للحفاظ على عمر البطارية، وهذا يعني أنه سيعمل بشكل مختلف قليلاً عن الوضع الطبيعي - ولكن مع مكاسب كبيرة للبطارية.

تشرح Apple: "يقلل وضع الطاقة المنخفضة من كمية الطاقة التي يستخدمها جهاز iPhone أو iPad عندما تنخفض طاقة البطارية، ويقلل وضع الطاقة المنخفضة مؤقتًا من نشاط الخلفية مثل التنزيلات وجلب البريد حتى تتمكن من شحن جهاز iPhone بالكامل."

وتقول Apple أن بعض الميزات قد تستغرق وقتًا أطول للتحديث أو الاكتمال، و"قد لا تعمل بعض المهام" على الإطلاق حتى يتم إيقاف تشغيل وضع الطاقة المنخفضة.

وفيما يلي قائمة بالميزات التي سيقللها وضع الطاقة المنخفضة أو يؤثر عليها:

- 5G ​​(باستثناء بث الفيديو) على طرازي iPhone 12 وiPhone 13

- القفل التلقائي (افتراضيًا 30 ثانية)

- سطوع الشاشة

- معدل تحديث الشاشة (محدود حتى 60 هرتز) على طرازي iPhone وiPad مع شاشة ProMotion

- بعض التأثيرات المرئية

- صور iCloud (متوقفة مؤقتًا)

- التنزيلات التلقائية

- جلب البريد الإلكتروني

- تحديث التطبيق في الخلفية

كيفية استخدام وضع الطاقة المنخفضة

هناك عدة طرق لتشغيل وضع الطاقة المنخفضة:

- أولاً، يمكنك فقط الانتقال إلى انتقل إلى الإعدادات > البطارية ثم قم بتشغيل خيار وضع الطاقة المنخفضة.

-إضافته إلى مركز التحكم.

ما عليك سوى الانتقال إلى الإعدادات > مركز التحكم > تخصيص ثم إضافة وضع الطاقة المنخفضة إذا كنت تستخدم إصدارًا أقدم من نظام التشغيل iOS.

مع نظام التشغيل iOS 18، يمكنك تحرير مركز التحكم مباشرةً بالضغط باستمرار على مساحة فارغة عندما تكون مفتوحة.

بعد ذلك، يمكنك التمرير إلى مركز التحكم من أي مكان على هاتفك لإضافته.

للوصول إلى مركز التحكم، مرر لأسفل من الزاوية اليمنى العليا على جهاز iPhone مزود بميزة Face ID.

إذا كان جهاز iPhone الخاص بك يحتوي على زر الصفحة الرئيسية، مرر لأعلى من الأسفل بدلاً من ذلك.

-والطريقة الثالثة لتنشيطه هي ببساطة عن طريق سؤال Siri.

قد تجد أيضًا أن جهاز iPhone الخاص بك يطالبك بتنشيط وضع الطاقة المنخفضة إذا انخفضت عمر البطارية إلى 20%.

عندما يتعلق الأمر بإيقاف تشغيل وضع الطاقة المنخفضة، يمكنك تكرار الخطوات المذكورة أعلاه لإلغاء تنشيطه.

ومن الجدير بالذكر أيضًا أن وضع الطاقة المنخفضة سيتم إلغاء تنشيطه تلقائيًا بمجرد وصول جهاز iPhone الخاص بك إلى 80% من الشحن مرة أخرى.