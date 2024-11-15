شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: لعبة STALKER 2 متاحة الآن للتحميل على Xbox Series X/S بحجم 146 جيجابايت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصبح إصدار لعبة STALKER 2: Hearts of Chornobyl قريبًا، فعلى Xbox Series X/S، يمكن الآن تحميل اللعبة مسبقًا بشرط أن يكون لديك مساحة تخزين ضخمة: 146 جيجابايت، على الرغم من أنها غير متاحة بعد لأجهزة الكمبيوتر.

وبحسب التقارير، فإن التحميل المسبق بحجم 146 جيجابايت هو مساحة تخزين ضرورية حقًا، وإذا كنت تريد تحميل اللعبة مسبقًا، فيمكنك القيام بذلك عبر تطبيق Xbox للجوال، على الرغم من أن أولئك الذين لديهم مساحة تخزين محدودة قد يحتاجون أيضًا إلى استخدام Xbox Cloud Gaming.

وتم تطوير لعبة STALKER 2 باستخدام محرك Unreal Engine 5، ويمكن تشغيلها بسرعة 60 إطارًا في الثانية (حتى 120 إطارًا في الثانية، وفقًا لقائمة اللعبة) على Xbox Series X.

ومن المقرر إطلاقها الأسبوع المقبل في 20 نوفمبر على Xbox Series X/S والكمبيوتر الشخصي، بما في ذلك على Xbox Game Pass مثل Call of Duty: Black Ops 6.

أو يمكنك أيضًا طلب اللعبة مسبقًا مقابل 49.99 جنيهًا إسترلينيًا مع خيار Deluxe مقابل 65.99 جنيهًا إسترلينيًا وUltimate مقابل 89.99 جنيهًا إسترلينيًا.

ووفقًا لوصف اللعبة، فإن لعبة STALKER 2 (المكتوبة باسم "STALKER 2") هي "واحدة من أكبر العوالم المفتوحة حتى الآن، مليئة بالإشعاعات والطفرات والشذوذ" حيث يمكنك "تجربة طريقة لعب فريدة من نوعها، تتميز بعناصر لعبة إطلاق النار من منظور الشخص الأول والمحاكاة الغامرة والرعب" في منطقة استبعاد تشيرنوبيل الخطيرة.

كانت لعبة STALKER 2 واحدة من أكثر ألعاب التصويب رواجًا والتي ستصدر حصريًا على أجهزة Xbox والكمبيوتر الشخصي من إنتاج GSC Game World، وهو استوديو أوكراني. إنها أول لعبة STALKER منذ 15 عامًا وتواجه بعض الصعوبات في التطوير بعد إلغائها في عام 2012.