شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: شركة OpenAI تخطط لإطلاق وكيل الذكاء الاصطناعى فى أوائل العام المقبل والان مع تفاصيل الخبر

تستعد شركة OpenAI لإطلاق وكيل ذكاء اصطناعي مستقل يمكنه التحكم في أجهزة الكمبيوتر وأداء المهام بشكل مستقل، ويُطلق عليه اسم "Operator"، وتخطط الشركة لإطلاقه كأداة معاينة بحثية ومطورة فى يناير،

وتزيد هذه الخطوة من حدة المنافسة بين شركات التكنولوجيا التى تعمل على تطوير وكلاء الذكاء الاصطناعي، فقد قدمت إحدى الشركات مؤخرًا قدرتها على "استخدام الكمبيوتر"، في حين أفادت التقارير أن جوجل تستعد لإصدارها الخاص في ديسمبر، ولا يزال توقيت الإصدار النهائي للمستهلكين من الشركات الأخرى غير معلوم، لكن تطويره يشير إلى تحول محوري نحو أنظمة الذكاء الاصطناعي التي يمكنها التعامل بنشاط مع واجهات الكمبيوتر بدلاً من مجرد معالجة النصوص والصور.

وقد وعدت جميع شركات الذكاء الاصطناعي الرائدة بوكلاء ذكاء اصطناعي مستقلين ، وقد روجت شركة OpenAI لاحتمالية ذلك مؤخرًا ، وفي منتدى "اسألني عن أي شيء" على Reddit قبل بضعة أسابيع، قال الرئيس التنفيذي لشركة OpenAI سام ألتمان، : "سيكون لدينا نماذج أفضل وأفضل"، لكن "أعتقد أن الشيء الذي سيشعر وكأنه الاختراق العملاق التالي سيكون الوكلاء".

وتواجه مختبرات الذكاء الاصطناعي ضغوطاً متزايدة لتحقيق الربح من نماذجها المكلفة، خاصة وأن التحسينات التدريجية قد لا تبرر ارتفاع الأسعار للمستخدمين، والأمل هو أن تكون الوكلاء المستقلون هم المنتج الرائد التالي وهو ابتكار بحجم ChatGPT يثبت الاستثمار الضخم فى تطوير الذكاء الاصطناعى.