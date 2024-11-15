شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: آبل تعمل على شاشة منزلية ذكية جديدة تتحكم فى جميع الأجهزة والان مع تفاصيل الخبر

تستعد شركة آبل لدخول منازلنا من خلال شاشة الحائط الجديدة التي تعمل بتقنية الذكاء الاصطناعى والتى ستتيح لك التحكم في الأجهزة، يعد المنزل الذكى أحد الفئات التي لم تضع شركة آبل بصمتها بعد، وقد تكون هذه الشاشة الجديدة التي تشبه جهاز آيباد هى الحل الأفضل.

وتخطط الشركة أيضًا لجلب مجموعة من حلول المنزل الذكي مثل الكاميرا الأمنية، وغيرها من الأجهزة التي ستعمل من خلال الشاشة المدعومة بالذكاء الاصطناعي.

ولا يزال الجهاز في مراحل التطوير، لكن بلومبرج في تقريرها تقول إن شركة آبل قد تعلن عن المنتج في وقت مبكر من شهر مارس من العام المقبل.

الوقت لدخول المنزل الذكي

من المحتمل أن يكون HomePod هو المنتج الوحيد الذي قدمته شركة آبل لهذا القطاع، حيث يمكنك القول أن جوجل و أمازون لديهما سيطرة أكبر على مجموعة منتجات Nest و Echo الخاصة بهما.

وعند الحديث عن المنتج القادم، من المرجح أن تستخدم شركة آبل خبرتها من جهاز آيباد وتبني جهازًا يمكن أن يصبح مركزًا للأجهزة الذكية.

ستتمكن من التحكم في الأجهزة الذكية الأخرى مثل الكاميرا أو مكبر الصوت، وحتى جعل Siri يتولى بعض المهام من خلال شبكة شاملة تم إعدادها في الغرفة.

ويقول التقرير إن شركة آبل ستمنحه شاشة بحجم 6 بوصات مع كاميرا في الأعلى للسماح لك بإجراء مكالمات FaceTime أثناء التنقل، ويأتي مع مكبرات صوت وبطارية يمكن شحنها.

تعمل الشركة على منصة جديدة سيتم تشغيلها على شاشة عرض المنزل الذكي هذه، لكن تركيزها العام ينصب على جعل سيري وApple Intelligence في متناول جمهور أوسع.

من المرجح أن تنشر شركة آبل إعداد HomeKit الخاص بها لضمان إمكانية التحكم في جميع الأدوات الذكية في المنزل من خلال المحور مما يجعلها المنافس المثالي لـ Google Nest Hub وAmazon Echo Hub.

ومع ذلك، سيتعين على شركة آبل أن تضع في اعتبارها الأسعار، خاصة بالنسبة لمنتجها الجديد، والذي من المتوقع أن يصل إلى 1000 دولار ولكن ستكون هناك ملحقات مدمجة معه. يجب أن يأتي المنتج المستقل بحوالي 300 دولار مما يمنحه فرصة أفضل للنجاح وبناء نظام بيئي للمنتجات.