شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: الصين: قيود TSMC على الرقائق تقوض مصالح الشركات التايوانية والان مع تفاصيل الخبر

قال مكتب شؤون تايوان الصيني، إن الأمر الأمريكي لشركة تايوان لتصنيع أشباه الموصلات بوقف شحنات الرقائق المتقدمة لبعض العملاء الصينيين - كما ذكرت رويترز - يثبت أن الولايات المتحدة "تلعب بورقة تايوان" لإثارة التوترات في تايوان.

وقالت تشو فنجليان المتحدثة باسم مكتب شؤون تايوان الصيني إن الولايات المتحدة تهدف إلى تفاقم الوضع مع تايوان وإن مثل هذه الخطوة تقوض مصالح الشركات التايوانية.

وهذه التعليقات هي أول رد رسمي من الصين بعد أن ذكرت رويترز أن الولايات المتحدة أمرت TSMC بالقيام بذلك.

وقال مصدر مطلع على الأمر إن TSMC أوقفت الشحنات اعتبارًا من يوم الاثنين الماضي.

وغالبا ما تستخدم الرقائق في تطبيقات الذكاء الاصطناعي، وتأتي في الوقت الذي أثار فيه المشرعون الجمهوريون والديمقراطيون مخاوف بشأن عدم كفاية ضوابط التصدير على الصين وتنفيذ وزارة التجارة لها.

وقبل بضعة أسابيع، كانت أبلغت شركة TSMC وزارة التجارة الأمريكية أنه تم العثور على إحدى شرائحها.