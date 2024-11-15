بإطلالة بغاية الأناقة.. دانا الحلاني تستعرض أنوثتها بفستان رائع

ميرنا وليد - بيروت - تألقت الشيف دانا الحلاني، إبنة الفنان اللبناني عاصي الحلاني، في أخر إطلالة لها على المتابعين من هلال صور شاركتها عبر حسابها الخاص، ظهرت فيها بفستان باللون الأسود رائع و طويل من دون أكمام، و تركت شعرها منسدلا على كتفيها مع مكياج هادئ أظهرت من خلاله جمال وجهها.



وكانت نشرت دانا الحلاني، مجموعة صور وثقت فيها أجواء رحلتها إلى قبرص، وظهرت دانا في الصور وهي تستمتع بوقتها برفقة خطيبها الشاب آلان سعد، ووالدتها ملكة جمال لبنان السابقة كوليت بولس الحلاني، وذلك خلال إجازتهم في قبرص.

