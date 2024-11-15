راغب علامة بـ رسالة إلى إيلي صعب بعد حفل "ألف ليلة وليلة"

ميرنا وليد - بيروت - وجه الفنان اللبناني راغب علامة رسالة إلى مصمم الأزياء اللبناني العالمي إيلي صعب، بعد حفله الأخير "ألف ليلة وليلة"، ضمن فعاليات موسم الرياض، وذلك عبر صفحته الخاصة على موقع التواصل الإجتماعي، مستخدماً خاصية "الستوري".



ونشر علامة صورة جمعت صعب والنجمة العالمية سيلين ديون، وعلق قائلاً: "تهانينا صديقي العزيز إيلي صعب، تستمر موهبتك ورؤيتك الإستثنائية في إلهام عالم الموضة، أتمنى لك الإستمرار والنجاح والإبداع".

الجدير بالذكر، أن عدداً كبيراً من الفنانين والممثلين والإعلاميين العالميين والعرب، قد شاركوا في عرض "1001" ضمن فعاليات موسم الرياض، حيث أضاف حضورهم رونقاً خاصاً على الحدث المميز.