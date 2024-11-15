الامارات | صدمته سيارة الإسعاف ثم أسعفته وبعدها طالبته بفاتورة النقل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح -

طالب راكب دراجة من ولاية أوريجون (الولايات المتحدة)صدمته سيارة إسعاف وهو على دراجته، مما أدى إلى كسر أنفه إضافة لمشاكل أخرى بتعويض قدره بمبلغ 997000 دولار ضد الشركة المزودة لسيارة الإسعاف والتي بعدما صدمته قام سائقها بنقله إلى المستشفى، ثم أرسل له بعدها فاتورة مالية مقابل الخدمة، وفقًا للدعوى.

وقال المحامي ترافيس مايور إن مزود سيارة الإسعاف - كولومبيا ريفر فاير آند ريسكيو - أرسل إلى موكله، ويليام هوش البالغ من العمر 71 عامًا، فاتورة بقيمة 1862 دولارًا مقابل نقله بسيارة الإسعاف. وكان ذلك من بين حوالي 47000 دولار من النفقات الطبية التي تكبدها هوش حتى الآن و50000 دولار أخرى من التكاليف الطبية التي يتوقعها في المستقبل، وفقًا للدعوى. ورفضت الشركة المزودة لخدمة وشركات التأمين طلب التعليق.

ووفقًا للدعوى القضائية، كان هوش يقود دراجته عبر بلدة رينير الصغيرة في مقاطعة كولومبيا في أكتوبر 2022 عندما كان هو وسيارة الإسعاف يسيران في نفس الاتجاه في شارع به مزيج من المنازل والشركات. وحينها حاولت سيارة الإسعاف الانعطاف يمينًا إلى شارع آخر، فاصطدمت بهوش وحطمت دراجته، وفقًا للدعوى التي تم رفعها في 24 أكتوبر.

ووفقًا لتقارير الشرطة، فإن سيارة الإسعاف كانت تسير بسرعة تتراوح بين 2 ميل و10 أميال في الساعة عندما سمع ركابها صوتًا قويًا، وتوقفوا ورأوا هوش مصابًا. وقدر هوش للشرطة أنه كان يسير بسرعة تتراوح بين 5 و10 أميال في الساعة وقال إنه لم يعتقد أن سيارة الإسعاف ستدور من أمامه، وسحقت الإسعاف دراجته تحت عجلتها.

وقال موقع "أوريغون لايف" أن دعوى هوش تسعى أيضًا إلى الحصول على 900000 دولار للألم والمعاناة، وذلك بسبب معاناته من انخفاض نطاق الحركة وانخفاض قوة الإمساك وأعراض أخرى.