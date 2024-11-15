الامارات | «انشر» يتوّج الفائزين بمسار الإطلاق لدعم الناشرين الجدد

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن صندوق الشارقة للاستدامة في النشر - «انشر»، المبادرة التي أطلقتها الشيخة بدور بنت سلطان القاسمي، رئيسة مجلس إدارة هيئة الشارقة للكتاب، الفائزين في الدفعة الأولى ضمن مسار الإطلاق، وذلك بعد اختتام برنامج تدريبي مكثف، يهدف إلى إعداد ودعم الجيل الجديد من الناشرين وتمكينهم من المهارات اللازمة للنجاح في قطاع النشر.

وتضمن البرنامج، الذي امتد لأشهر، سلسلة من التدريبات والإرشادات التي اختتمت بتخريج 20 متدرباً، وتقديم المشاركين عروضهم النهائية أمام لجنة تضم نخبة من خبراء القطاع، حيث جرى تقييم مشروعاتهم بناءً على معايير تشمل الابتكار، ونماذج الأعمال، والجدوى المالية، وخطط النمو، والاستخدام الفعّال للمنحة.

وأكد الرئيس التنفيذي لهيئة الشارقة للكتاب، أحمد بن ركاض العامري، أهمية البرنامج ورؤيته تجاه النهوض براهن صناعة النشر في الإمارات والمنطقة، قائلاً: «نفخر بإطلاق هذا البرنامج، تحت مظلة هيئة الشارقة للكتاب، الذي يجسد رؤيتنا لإعداد جيل جديد من الناشرين القادرين على إحداث نقلة نوعية في صناعة النشر».

وأعلن «انشر» أسماء خمس فائزات تميزن بنماذج أعمالهن المبتكرة، هن: مريم ثاني الفلاسي، ودلال حسين الجابري، وشذى ناصر، وفاطمة حسين الحمادي، وأسماء عبدالحفيظ عمارة.

وستحصل كل منهن على حزمة دعم متكاملة تشمل منحة مالية لدعم النمو، ورخصة تجارية، ومكتباً في مدينة الشارقة للنشر، وعضوية في جمعية الناشرين الإماراتيين، وتوقيع عقود مع وكالة الشارقة الدولية للآداب، والمشاركة في معارض الكتب الدولية، والمشاركة في منصة للتوزيع بخصومات مميزة، والاستفادة من منحة صندوق معرض الشارقة الدولي للكتاب للترجمة والحقوق، إلى جانب فرص للتواصل مع خبراء القطاع، وتعزيز العلامة التجارية عبر منصات التواصل الاجتماعي، كما سيحصل الفائزون على خصومات على الطباعة مع «لايتنينغ سورس الشارقة».

أما المشاركون الذين لم يحالفهم الحظ في الفوز بالمنحة، فسيمنحون رخصة تجارية مدعومة لمدة عام من مدينة الشارقة للنشر، ومساحة عمل مشتركة في مدينة الشارقة للنشر، وعضوية في جمعية الناشرين الإماراتيين، إلى جانب خصومات على الطباعة مع «لايتنينغ سورس الشارقة»، إلى جانب فرص التواصل مع خبراء القطاع.