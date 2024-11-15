شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: كيفية إنشاء إيموجى مخصص باستخدام ميزة Apple Intelligence "Genmoji" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قدمت أحدث تحديثات برامج iOS 18.1 من Apple سلسلة من ميزات Apple Intelligence، بما في ذلك أدوات الكتابة وملخصات الإشعارات. ومع ذلك، كانت بعض الميزات مفقودة من المجموعة، مثل Genmoji، الذي يسمح للمستخدمين بإنشاء رموز تعبيرية من المطالبات المكتوبة.

الآن، مع توفر الإصدارات التجريبية العامة لـ iOS 18.2 وiPadOS 18.2 وmacOS Sequoia 15.2 رسميًا، أصبحت ميزة Bitmoji المولدة بواسطة الذكاء الاصطناعي المرتقبة متاحة أخيرًا لبعض المستخدمين لتجربتها.

إليك ما تحتاج إلى معرفته حول ميزة Apple Intelligence التي يتشوق إليها الكثير من الأشخاص، سواء كنت في برنامج Apple التجريبي وتريد تجربته، أو إذا كنت فضوليًا فقط بشأن ما يمكن توقعه عند إطلاق Genmoji لجميع المستخدمين.

ما هو Genmoji؟

ظهر Genmoji لأول مرة في WWDC 2024 في يونيو، وتم دمج هذه الميزة في لوحة مفاتيح الرموز التعبيرية الخاصة بهاتف iPhone، وهي تتيح للأشخاص إنشاء رموز تعبيرية أصلية باستخدام مطالبات، فعلى سبيل المثال، "كسلان يرتدي بدلة وربطة عنق"، ويمكنها أيضًا إنشاء رموز تعبيرية لأشخاص يستخدمون الصور، ويمكن استخدام Genmojis ليس فقط في الرسائل ولكن أيضًا في الملصقات وTapbacks، ومن الممكن أيضًا الرد على رسالة باستخدام Genmoji أو باستخدام تأثيرات الرسائل من Apple.

كيفية إنشاء رمز تعبيري مخصص باستخدام Apple Intelligence

لاستخدام Genmoji، تأكد أولاً من تمكين Apple Intelligence، ثم قم بتشغيل تطبيق Messages، وابدأ رسالة جديدة (أو انتقل إلى دردشة موجودة)، وانقر فوق لوحة مفاتيح الرموز التعبيرية الموجودة في الزاوية اليسرى السفلية، بعد ذلك، اكتب المطالبة في شريط البحث واختر "إنشاء رمز تعبيري جديد" أسفله مباشرةً.

بعد بضع ثوانٍ، ينشئ Apple Intelligence إصدارات متعددة من الرموز التعبيرية التي تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي بناءً على هذا الوصف المخصص، لحفظ رمز تعبيري مفضل، انقر فوق "إضافة" في الزاوية اليمنى العليا لتضمين هذا الرمز التعبيري الجديد بشكل دائم في لوحة المفاتيح.

لحفظ Genmoji الذي أرسله شخص آخر، اضغط عليه مطولاً وحدد "تفاصيل الرموز التعبيرية"، والذي سيعرض المطالبة التي تم استخدامها لإنشائه. هناك أيضًا خيار لتنزيله.

متى سيتم الإطلاق الرسمي لـ Genmoji؟

حاليًا، يتوفر Genmoji فقط للمستخدمين الذين لديهم الإصدار التجريبي العام لنظام التشغيل iOS 18.2 من Apple. لاحظ أنه قد تكون هناك قائمة انتظار، لذلك قد يضطر المستخدمون إلى الانتظار بضعة أيام أو حتى أسابيع حتى يتمكنوا من الوصول، ومن المتوقع أن يتم إطلاق الميزة رسميًا في أوائل ديسمبر.

ما هي أجهزة Apple التي تدعم Genmoji؟

iPhone 15 Pro

iPhone 15 Pro Max

iPhone 16

iPhone 16 Plus

iPhone 16 Pro

iPhone 16 Max

iPad mini مع شريحة A17 Pro

جميع أجهزة iPad مع شريحة Apple silicon

(سيتم دعم macOS Sequoia قريبًا)

هل يتم دعم Apple Intelligence في بلدي؟

المناطق الوحيدة التي لا يتم فيها دعم Apple Intelligence هي الصين والاتحاد الأوروبي بسبب بعض اللوائح.

فيما يتعلق بدعم اللغة، فهو متاح حاليًا باللغة الإنجليزية الأمريكية فقط، في أواخر عام 2024، سيتم طرح دعم اللغة الإنجليزية المترجمة لأستراليا، بالإضافة إلى دعم اللغة للمستخدمين في كندا ونيوزيلندا وجنوب إفريقيا والمملكة المتحدة، بحلول عام 2025، ستصبح اللغات الصينية والإنجليزية (الهند) والإنجليزية (سنغافورة) والفرنسية والألمانية والإيطالية واليابانية والكورية والبرتغالية والإسبانية والفيتنامية متاحة أيضًا.