"واللا" عن مسؤول أميركي: إسرائيل ولبنان تريدان إبرام اتفاق لكن من غير الواضح مدى استعدادهما لتقديم تنازلات

ذكر موقع واللا الإسرائيلي نقلا عن مسؤول أميركي، أن "إسرائيل ولبنان تريدان إبرام اتفاق لكن من غير الواضح مدى استعدادهما لتقديم تنازلات".

وأمس، أفادت معلومات قناة الجديد، بأن "السفيرة الاميركية ليزا جونسون سلمت رئيس مجلس النواب نبيه بري ورقة خطية تتضمن مقترح حل وقف اطلاق النار".

ووفقاً للمصادر، سلمت جونسون نبيه بري ورقة الاتفاق أو ما يسمى بمقترح الحل، نيابة عن آموس هوكستين، وترتكز ورقة الاتفاق هذه، على القرار 1701، بلا أي زيادة أو نقصان.

وبحسب معلومات الجديد فإن "المقترح يستلزم دراسة قبل الرد لاسيما وان بري سيتشاور مع حزب الله المعني مباشرة بوقف اطلاق النار".