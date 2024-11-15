بعد دعمها لفلسطين.. سوزان ساراندون على القائمة السوداء في هوليوود

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: أعلنت الممثلة الأميركية سوزان ساراندون أنّ اسمها أُدرج في القائمة السوداء الخاصة بنجوم هوليوود الذين أعربوا عن دعمهم للشعب الفلسطيني.

وشاركت ساراندون في تظاهرة ضمت الآلاف في شوارع مدينة نيويورك الأميركية يوم 18تشرين الثاني (نوفمبر) 2023، ورفعت خلالها لافتات تطالب بوقف الحرب على قطاع غزة، حيث قالت: “هناك الكثير من الناس يتذوّقون شعور كونك مسلماً في هذا الوقت، وفي هذا البلد”، بعد أن أعربت الممثلة البالغة من العمر 77 عاماً دعمها للفلسطينيين على وسائل التواصل الاجتماعي بقولها: “ليس من الضروري أن تكون فلسطينياً حتى تهتمّ بما يحدث في غزة، أنا أقف مع فلسطين، لا أحد حرّاً حتى يتحرّر الجميع”.

وأوضحت ساراندون في تصريحات إعلامية أخيراً: “بعد هذه المواقف، تخلّت عني وِكالتي، وسُحبت مشاريعي. لقد استُخدمت كمثال لما لا ينبغي لك فعله إذا كنت تريد الاستمرار في العمل”.

وتجدر الإشارة إلى أنّ وكالة المواهب “يو تي إيه” ألغت تعاقدها مع ساراندون يوم 21 تشرين الثاني، بعدما كانت تدير أعمالها منذ عام 2014.