شكرا لقرائتكم خبر عن تصلها بالمدن القريبة.. الطرق الدائرية تسهل الحركة بين أحياء مكة المكرمة والان نبدء بالتفاصيل

ربط أحياء المدينة

الدمام - شريف احمد - تعمل الطرق الدائرية في مدينة مكة المكرمة التي تشرف عليها الهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة، على تسهيل الحركة بين أحيائها، وربطها بالطرق السريعة التي تصلها بالمدن القريبة منها.وأوضحت الهيئة أن أهمية مشاريع محاور وتقاطعات ومسارات الطرق الدائرية في العاصمة المقدسة تكمن في تيسير وصول المركبات من وإلى المشاعر المقدسة والمنطقة المركزية، والطرق السريعة خارج مدينة مكة المكرمة.بالإضافة إلى تحسين المشهد الحضري، ورفع كفاءة خدمات البنية التحتية للأحياء المجاورة للمشروع، ورفع مستوى الخدمات التي ترتقي بجودة الحياة لسكان وزوار العاصمة المقدسة.وأوضحت الهيئة الملكية أنه من خلال ذلك يجري استخدام وسيلة الانتقال دون اختراق المدينة وعرقلة حركة المرور بها، فيما تعمل الطرق الدائرية أيضًا على ربط أحياء مدينة مكة المكرمة ببعضها وبالمنطقة المركزية.وكذلك تنمية الأحياء المجاورة للطرق الدائرية، والإسهام في تحرير الحركة المرورية للمركبات وتقليل مدة التنقل، وخفض الانبعاثات الكربونية، وتسهيل الحركة المرورية لضيوف الرحمن والسكان والزوار في مدينة مكة المكرمة.