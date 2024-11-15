شكرا لمتابعة خبر عن رئيسة ”إكس” التنفيذية تتجول في شوارع الرياض رفقة الأمير الوليد بن طلال.. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - ظهرت ليندا ياكارينو، الرئيسة التنفيذية لمنصة «إكس» للتواصل الاجتماعي، المملوكة لرجل الأعمال إيلون ماسك، وهي تتجول في الرياض رفقة الأمير الوليد بن طلال .

وأظهر مقطع فيديو متداول، الرئيسة التنفيذية لمنصة إكس، وهي تتواجد في السيارة رفقة ابن طلال، الذي بدا بدوره يعرفها على المدينة وأجواءها .

كما استعرض المقطع أيضًا، الأمير الوليد وهو يعرف أحد المواطنين على ياكارينو، الذي رحب بها في بداية الأمر، ومن ثم أكد على استخدامه للمنصة بشكل كبير.

ويُعتبر الأمير الوليد بن طلال أحد المستثمرين البارزين في منصة “إكس”،حيث يمتلك حصة من الأسهم ويُعد من الشركاء الاستراتيجيين للمنصة، مما يعزز من دوره كداعم ومساهم في تطوير وتوسيع أعمال “إكس”ذ عالميًا .