شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع مخزون النفط الأمريكي بأكثر من المتوقع والان نبدء بالتفاصيل

مخزون النفط الأمريكي

الدمام - شريف احمد - أعلنت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية اليوم الخميس ارتفاع مخزون النفط الخام في الولايات المتحدة خلال الأسبوع الماضي بأكثر من التوقعات.وذكرت الإدارة، أن مخزون النفط الخام ارتفع خلال الأسبوع المنتهي في 8 نوفمبر الحالي بواقع 1ر2 مليون برميل، وهي نفس الزيادة في الأسبوع السابق، وكان المحللون يتوقعون ارتفاع المخزون بمقدار مليون برميل خلال الأسبوع الماضي.ومع الارتفاع الأكثر من المتوقع، أصبح المخزون الأمريكي في نهاية الأسبوع الماضي 7ر429 مليون برميل أي أقل بنسبة 4% تقريبا، عن متوسط المخزون خلال السنوات الخمس الماضية في مثل هذا الوقت من العام.كما ذكرت الإدارة أن مخزون البنزين تراجع بواقع 4ر4 مليون برميل خلال الأسبوع الماضي، ليقل بنسبة 4% تقريبا عن متوسط المخزون خلال السنوات الخمس الماضية.وتراجع مخزون المكررات النفطية التي تشمل زيت التدفئة والديزل (السولار) بواقع 4ر1 مليون برميل ليصبح أقل بنسبة 5% تقريبا عن متوسطه خلال السنوات الخمس الماضية في مثل هذا الوقت من العام.