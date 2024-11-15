شكرا لقرائتكم خبر عن هيئة السوق المالية تمكّن مؤسسات السوق من فتح "الحسابات المجمعة" لعملائها والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - اعتمد مجلس هيئة السوق المالية السماح لمؤسسات السوق المالية بفتح "حسابات مجمعة" لعملائهم، وذلك من خلال تعديل إحدى مواد لائحة مؤسسات السوق المالية، وتعليمات الحسابات الاستثمارية والمتعلقة بتمكين تسجيل أو تدوين الأوراق المالية للعميل باسم مؤسسة السوق المالية ووضع الأحكام المنظمة لذلك، على أن يتم العمل بهما ابتداءً من تاريخ نشرهما.
وجاء اعتماد التعديلات من قبل المجلس بهدف تطوير آليات التداول المتاحة في السوق المالية السعودية وتحفيز الاستثمار، إضافة إلى رفع جاذبية السوق وكفاءتها، من خلال إتاحة فتح الحسابات المجمعة (Omnibus Accounts)، وهو حساب يسجل باسم مؤسسة سوق مالية تتولى فتحه مؤسسة السوق المالية للقيام بنشاطات حفظ الأوراق المالية (أمين حفظ).
وستكون أدوار مؤسسة السوق المالية فاعلة بشكل أكبر من خلال التعديل المعتمد، إذ ستكون المؤسسة مسؤولة عن الاحتفاظ بسجلات العملاء تحت كل حساب مجمع وتفاصيل الملكية الفردية لكل مستفيد والحصول على موافقة المستفيدين الكتابية المسبقة على تسجيل أو تدوين أصولهم باسم مؤسسة السوق المالية والإفصاح عن أي مخاطر قد تنشأ من ذلك.
وتضمّن مشروع الإطار التنظيمي المعتمد أحكامًا في شأن احتفاظ مؤسسات السوق المالية بسجلات وحسابات منفصلة تمكنها من التمييز بين أصولها وأصول كل عميل منضم إلى الحساب المجمع بشكل منفصل، وذلك لتعزيز حماية أصول العملاء، كما يمكن الاطلاع على الإعلان عبر موقع الهيئة الإلكتروني cma.org.sa .
وجاء اعتماد التعديلات من قبل المجلس بهدف تطوير آليات التداول المتاحة في السوق المالية السعودية وتحفيز الاستثمار، إضافة إلى رفع جاذبية السوق وكفاءتها، من خلال إتاحة فتح الحسابات المجمعة (Omnibus Accounts)، وهو حساب يسجل باسم مؤسسة سوق مالية تتولى فتحه مؤسسة السوق المالية للقيام بنشاطات حفظ الأوراق المالية (أمين حفظ).
حماية أصول العملاءويتضمن هذا الحساب عددًا من عملاء مؤسسة السوق المالية (المستفيدين) والتي تكون مسؤولة عن إدارة ومتابعة الحساب والتعامل فيه نيابة عن المستفيدين.
وستكون أدوار مؤسسة السوق المالية فاعلة بشكل أكبر من خلال التعديل المعتمد، إذ ستكون المؤسسة مسؤولة عن الاحتفاظ بسجلات العملاء تحت كل حساب مجمع وتفاصيل الملكية الفردية لكل مستفيد والحصول على موافقة المستفيدين الكتابية المسبقة على تسجيل أو تدوين أصولهم باسم مؤسسة السوق المالية والإفصاح عن أي مخاطر قد تنشأ من ذلك.
وتضمّن مشروع الإطار التنظيمي المعتمد أحكامًا في شأن احتفاظ مؤسسات السوق المالية بسجلات وحسابات منفصلة تمكنها من التمييز بين أصولها وأصول كل عميل منضم إلى الحساب المجمع بشكل منفصل، وذلك لتعزيز حماية أصول العملاء، كما يمكن الاطلاع على الإعلان عبر موقع الهيئة الإلكتروني cma.org.sa .