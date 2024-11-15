شكرا لقرائتكم خبر عن فبراير المقبل.. العلا تستضيف مؤتمرًا عالميًا عن الأسواق الصاعدة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت المملكة العربية السعودية وصندوق النقد الدولي تنظيم مؤتمر سنوي رفيع المستوى، في مدينة العُلا خلال الفترة من 16 - 17 فبراير 2025، يتناول التحديات التي تواجه اقتصادات الأسواق الصاعدة والفرص المتاحة أمامها.

جاء ذلك في بيان مشترك صدر عن وزير المالية محمد بن عبدالله الجدعان ومدير عام صندوق النقد الدولي كريستالينا غورغييفا، فيما يلي نصه:

"يواجه العالم صدمات أعمق وأكثر تواترًا، بما فيها تلك الناجمة عن الصراعات والتشرذم الجغرافي - الاقتصادي والجوائح، وتغير المناخ وانعدام الأمن الغذائي وفجوة التكنولوجيا الرقمية، وإذا تعذرت معالجة هذه الصدمات بشكل كافٍ، سوف تشكل مخاطر تهدد أوجه التحسن في مستويات المعيشة التي حققتها اقتصادات الأسواق الصاعدة بجهود مُضنية، وسوف تؤثر هذه الانتكاسات على شرائح عريضة من سكان العالم، وتُعرِضُ النمو العالمي والاستقرار الاقتصادي الكلي-المالي للخطر.

مجموعة متميزة

وأضف البيان: على هذه الخلفية، اتفق صندوق النقد الدولي والمملكة العربية السعودية على الاشتراك في تنظيم مؤتمر سنوي رفيع المستوى، في مدينة العُلا بالمملكة العربية السعودية، يتناول التحديات التي تواجه اقتصادات الأسواق الصاعدة والفرص المتاحة أمامها.



وسوف تُعقد أولى فعاليات هذه السلسلة من المؤتمرات خلال الفترة من 16 - 17 فبراير 2025.

وتابع: في مؤتمر العُلا عن اقتصادات الأسواق الصاعدة، سوف تلتقي مجموعة متميزة من وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية وصناع السياسات وقادة القطاعين العام والخاص في الأسواق الصاعدة، فضلًا عن ممثلين من مؤسسات دولية ومن الدوائر الأكاديمية.

وسوف يشكل هذا المؤتمر منبرًا متميزًا لتبادل الآراء بشأن التطورات الاقتصادية المحلية والإقليمية والعالمية، ومناقشة السياسات والإصلاحات الرامية إلى حفز الرخاء الشامل للجميع، وبناء القدرة على الصمود بدعم من التعاون الدولي القوي.