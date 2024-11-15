شكرا لقرائتكم خبر عن الذرة والسيارات على قائمة أهم سلع تراجعت وارداتها فى أغسطس الماضى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أظهرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، قائمة أهم السلع التي تراجعت وارداتها في شهر أغسطس الماضى، قياسا بنفس الشهر من العام الماضى 2023.

ورصدت بيانات جهاز، القائمة على رأسها واردات الذرة والتي تراجعت بنسبة 17.8%، يليها واردات سيارات الركوب تراجعت بنسبة 28.3٪، ثم واردات الزيوت المكررة تراجعت بنسبة 18.0%، وأخيراً واردات الخشب ومصنوعاته بنسبة 10.1%.

وفى المقابل ارتفعت قيمة الواردات بنسبـة بلغت 7.6%، حيث سجلت 8.34 مليار دولار خلال شهر أغسطس الماضى، مقابل 7.75 مليار دولار لنفس الشهر من العام السابق له 2023.

وأرجع الجهاز هذه الزيادة إلى ارتفاع قيمة واردات بعض السلع وأهمها منتجات البترول بنسبة 81.2%، يليها الغاز الطبيعى نسبة 234.7%، ثم القمح بنسبة بلغت 26.5%، والمواد الأولية من حديد أو صلب بنسبة 25.8%.