الديدان عند النساء الحوامل: الأسباب والأعراض وكيفية علاجها

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 15 نوفمبر 2024 07:19 صباحاً - تعد الديدان طفيليات تظهر لدى بعض الحوامل، وتعيش وتتكاثر في الجسم عن طريق امتصاص العناصر الغذائية؛ لذلك يجب أن تكوني على دراية بأعراض الإصابة بها على الرغم من أنها لا تظهر في كثير من الحالات، وعند ظهورها قد تكون أعراضاً خفيفة.. إليك وفقاً لموقع "هيلث" أسباب ظهورها خلال فترة الحمل وكيفية التعامل معها.

أنواع الإصابة بالديدان عند النساء الحوامل

فيما يلي أنواع العدوى الدودية لدى النساء الحوامل حسب كيفية انتقالها.

الديدان الشريطية

تنتقل الديدان الشريطية عن طريق التربة - الصورة من موقع Freepik

هذا النوع من الديدان يمكن أن ينتقل عن طريق التربة، وإذا أصابت الجسم فإنها يمكن أن تبقى في الأمعاء وتنتج البيض الذي يفرز في البراز.

يمكن الإصابة بالديدان الشريطية أثناء الحمل إذا لامس جلد المرأة الحامل لبيض الدودة، وذلك دون أن تدرك ذلك لأن يرقات الدودة يمكن أن تدخل الجسم عن طريق اختراق سطح الجلد.

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الديدان الخيطية

وهذا النوع من الديدان أصغر من الديدان الشريطية التي تنتقل عن طريق التربة، ويمكن أن تنتقل يرقات الديدان، التي تسمى الميكروفيلاريا، عن طريق لدغات الحيوانات مثل البعوض، وهذا النوع من الديدان يمكن أن يصيب الجهاز الليمفاوي، مما يسبب داء الفيلاريات (داء الفيل).

البلهارسيا

تُعرف البلهارسيا بديدان الدم، وهذه الدودة هي نوع من الديدان المثقوبة التي يمكن أن تصيب الأوعية الدموية حول المثانة ثم تطلق بيضها في الجهاز الهضمي أو المسالك البولية، ويمكن أن تصاب النساء الحوامل بالديدان إذا لمسن ماء يحتوي على الديدان، ويمكن أن تخترق الديدان الجسم أيضاً عن طريق اختراق سطح الجلد.

ما هي أسباب وعوامل الخطر للديدان عند النساء الحوامل؟

يمكن أن تظهر الديدان أثناء الحمل بسبب شرب المياه الملوثة ببيض الدود أو تناول لحوم الحيوانات التي تحتوي على يرقات الديدان، وستكونين أكثر عرضة لخطر الإصابة بالديدان إذا واجهت الحالات التالية:

عدم المحافظة على النظافة الشخصية.

عدم التخلص من مخلفات الحيوانات الأليفة بالشكل الصحيح.

تناول الأطعمة النيئة أو غير المطبوخة جيداً.

مخالطة أشخاص يعانون من الديدان.

علامات وأعراض الديدان عند النساء الحوامل

أعراض الديدان يمكن أن تختلف بين كل نوع من الديدان ولكن قد تواجه المرأة الحامل واحداً أو أكثر من الأعراض التالية.

ظهور أعداد كبيرة من الديدان في برازك.

يعاني سطح الجلد من طفح جلدي أحمر على شكل دودة يسبب الحكة.

الشعور بألم أو إسهال أو آلام في المعدة لأكثر من أسبوعين.

فقدان الوزن دون سبب واضح.

وبصرف النظر عن ذلك، فإن الديدان لدى النساء الحوامل يمكن أن تظهر أعراض فقر الدم مثل الضعف، والتعب بسهولة، ونقص الوزن أثناء الحمل.

مخاطر الديدان أثناء الحمل

يمكن أن تُصاب الأجنة بالديدان أثناء وجودها في الرحم - الصورة من موقع AdobeStock

الديدان أثناء الحمل يمكن أن تؤثر على حالة الأم والجنين في الرحم، وذلك لأن عدوى الدودة يمكن أن تسبب مضاعفات مرضية مختلفة في الجسم وهي كالآتي:

خطر نقص التغذية : نقص التغذية يجعل الحامل معرضة للإصابة بالديدان الطفيلية، وإذا تركت هذه الحالة دون فحص، يمكن أن تسبب الإجهاض، والولادة المبكرة، وحتى وفاة الطفل في الرحم أو عند الولادة.

: نقص التغذية يجعل الحامل معرضة للإصابة بالديدان الطفيلية، وإذا تركت هذه الحالة دون فحص، يمكن أن تسبب الإجهاض، والولادة المبكرة، وحتى وفاة الطفل في الرحم أو عند الولادة. نقص نمو أدمغتهم: يمكن للأطفال الذين يصابون بالديدان أثناء وجودهم في الرحم أن يعانوا من بعض مشاكل النمو في الدماغ وجهازهم العصبي

يمكن للأطفال الذين يصابون بالديدان أثناء وجودهم في الرحم أن يعانوا من بعض مشاكل النمو في الدماغ وجهازهم العصبي الأمراض المعدية: الديدان لدى النساء الحوامل يمكن أن تزيد أيضاً من خطر إصابة الطفل بالعدوى الدودية التي يعاني منها الأطفال في الرحم وتقلل من جهاز المناعة لديهم.

هل يمكنك تناول دواء الديدان أثناء الحمل؟

يجب علاج الديدان التي تحدث أثناء الحمل في أسرع وقت ممكن، وسيصف لك الأطباء عادةً تناول دواء للتخلص من الديدان في جسمك، وقد تختلف طريقة العلاج التي تتلقاها، اعتماداً على نوع الإصابة بالديدان التي تعاني منها، ومع ذلك تموت الديدان البالغة المتواجدة في أمعاء الحامل في خلال 6 أسابيع تقريباً.

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كيفية الوقاية من الديدان عند النساء الحوامل؟

أفضل طريقة للوقاية من الديدان أثناء الحمل هي الحفاظ دائماً على النظافة الشخصية، ويمكنك القيام بذلك عن طريق تطبيق النصائح التالية.

اغسلي يديك بالصابون والماء الجاري قبل الأكل أو قبل التعامل مع الطعام وبعد الذهاب إلى المرحاض.

عند السفر إلى مناطق معرضة فيها للإصابة للديدان، اغسل واطهي جميع الفواكه والخضروات في الماء النظيف قبل تناولها.

إذا كان الغسيل بالماء العادي يعتبر غير آمن بما فيه الكفاية، يمكنك غلي الماء لمدة دقيقة تقريباً ثم تركها تبرد قبل الاستخدام.

تنظيف مخلفات الحيوانات الأليفة بشكل جيد والتخلص من المخلفات بعيداً عن مصادر المياه.

اطهي اللحم حتى ينضج عند درجة حرارة لا تقل عن 63 درجة مئوية لقتل بيض أو يرقات الدودة الشريطية وتجميد اللحوم لمدة سبعة إلى 10 أيام، والأسماك لمدة 24 ساعة على الأقل في الثلاجة عند -35 درجة مئوية لقتل بيض ويرقات الدودة الشريطية.

علاج حيوانك الأليف على الفور إذا كان مصاباً بالديدان الشريطية.

* ملاحظة من «الخليج 365»: قبل تطبيق هذه الوصفة أو هذا العلاج، عليكِ استشارة طبيب متخصص.