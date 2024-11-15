شكرا لقرائتكم خبر عن الانزلاق الغضروفى.. اعرف أسبابه وأعراضه وطرق العلاج والان مع تفاصيل الخبر

الإنزلاق الغضروفى من الإصابات الشائعة التي يصاب بها الكثيرون، حيث يمكن أن يجعلك تشعر بصعوبة في المشي أو حتى الوقوف، ويؤدي ذلك إلى صعوبات النوم، الذى يؤدى بدوره إلى المزيد من آلام الظهر، ويؤثر على عملك، ومع ذلك، هناك العديد من الأشخاص الذين لا يعانون من الألم الناتج عن الانزلاق الغضروفي - خاصةً إذا لم يضغط على أي أعصاب، في هذا التقرير نتعرف على أسباب الانزلاق الغضروفى وطرق التعامل معه، بحسب موقع "تايمز ناو".

يؤثر الانزلاق الغضروفي على الأعصاب القريبة - مما يسبب ألمًا شديدًا أو تنميلاً أو ضعفًا في الأطراف.

أسباب الانزلاق الغضروفي



وفقًا للخبراء، قد تعاني من الانزلاق الغضروفي عادةً بسبب التآكل التدريجي والإفراط في الاستخدام نتيجة للحركة المتكررة بمرور الوقت.

في العديد من كبار السن، تصبح الأقراص الشوكية أكثر جفافًا وأضعف، مما يزيد من احتمالية الإصابة بالانزلاق الغضروفي.

وقال الأطباء إن العمود الفقري، الذي يغلف ويحمي الحبل الشوكي والأعصاب الممتدة من رأسك إلى عظم الذنب، يحتوي على 23 جزءًا - تُعرف باسم الأقراص الفقرية، والتي تعمل كوسائد لامتصاص الصدمات.

يسمح كل منها بخروج زوج من الأعصاب التي تعطي الإحساس وتتحكم في وظيفة العضلات لأجزاء معينة من جسمك ومع ذلك، عندما تتلف أو تضعف حلقتها الخارجية، التي توفر أقصى قدر من الحماية، فإنها تتمزق أو تنتفخ.

هناك العديد من الحالات الطبية التي تزيد من خطر الانزلاق الغضروفي - بما في ذلك تضيق العمود الفقري واضطرابات النسيج الضام.

وفقًا للأطباء، فإن زيادة الوزن تضع قدرًا مفرطًا من القوة والضغط على القرص، مما يؤدي بمرور الوقت إلى انزلاق القرص إلى ما هو أبعد من موقعه وموضعه الطبيعي. بصرف النظر عن ذلك، يؤثر التدخين والعوامل الوراثية أيضًا على قوة ومتانة الأقراص الفقرية.

علامات وأعراض الانزلاق الغضروفي

تتضمن بعض علامات وأعراض الانزلاق الغضروفي التي تؤدي إلى الالتهاب والألم ما يلي:

التنميل أو الوخز

يحدث عندما يبدأ الغضروف في الضغط على النخاع الشوكي أو الأعصاب التي تخرج من المنطقة تنتقل هذه الأحاسيس غير العادية إلى الخارج على طول العصب إلى الذراعين أو الساقين.

ضعف العضلات

عندما يضغط القرص المنفتق على العصب، تصبح العضلات المتصلة به ضعيفة، مما يتسبب في التعثر عند المشي.

الألم

يحدث ألم حاد وحارق في الظهر

طرق علاج الانزلاق الغضروفي

وفقًا للخبراء، فإن أولئك الذين يعانون من مشكلة الانزلاق الغضروفي عادة ما يتعافون من تلقاء أنفسهم، على الرغم من أن الأمر يستغرق 12 أسبوعًا على الأقل ومع ذلك، في معظم الأحيان، يمكن حل الأعراض عن طريق تجنب الحركات التي تسبب الألم واتباع بعض التمارين وأنظمة إدارة الألم التي يوصي بها الطبيب. تشمل خيارات العلاج:

الأدوية

العلاج الطبيعي

الحقن

الجراحة

