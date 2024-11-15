المرطب الملون: حليفك المثالي لترطيب عميق وتغطية متكاملة

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 15 نوفمبر 2024 08:53 صباحاً - مع دخول موسم الشتاء، تزداد حاجة المرأة الى اختيار مستحضرات جمالية تقدم لبشرتها مزيجاً من الترطيب العميق والتغطية المتكاملة، وهو ما يوفره تماماً لك المرطب الملون، فهو يضمن لك بشرة ندية ومكياجاً طبيعياً مشرقاً في المواسم كافة، لا سيما خلال أشهر الشتاء الباردة، حيث تكون البشرة عُرضة بشكل كبير للجفاف والتقشرات. ومن بين أبرز المنتجات التي تُميّز هذا الموسم، نجد العديد من العلامات التجارية التي ابتكرت تركيبات غنية من المرطب الملون بمكونات مرطبة مثل حمض الهيالورونيك، والزيوت المغذية، في تناغم مع الألوان التي تتناغم مع مختلف درجات البشرة.

سنتناول في التالي أهمية المرطبات الملونة خلال فصل الشتاء، وأفضل أنواع المرطب الملون التي يُوصى بها هذا الموسم لتلبية احتياجات بشرتك.

أهمية المرطب الملون في هذا الموسم

يُعتبر المرطب الملون أحد مستحضرات الجمالية المثالية في موسم الشتاء، حيث يوفر طبقة حماية مرطبة للبشرة بينما يمنحها لوناً طبيعياً ومتجانساً. هذه المنتجات لا تقتصر على تغطية عيوب البشرة فحسب، بل تضمن لها أيضاً إشراقةً صحيةً ومظهراً مشرقاً، ما يجعلها الخيار المثالي لمكافحة الجفاف الذي قد يُصيب البشرة في ظل قسوة الطقس البارد.

قد يهمك أيضاً تجربة أجدد مستحضرات كريم مرطب ملوّن لبشرة تشع إشراقاً

المرطب الملون Skin Paradise Water من لوريال باريس L’Oréal Paris

المرطب الملون Skin Paradise Water من لوريال باريس L’Oréal Paris

Skin Paradise Water مرطب ملون من لوريال باريس L’Oréal Paris، يجمع بين خلاصة البندق الساحرة والألوفيرا، يعمل هذا المرطب الملون على إبقاء بشرتك رطبةً طوال اليوم. يأتي في 12 ظلاً، كل منها خالٍ من الزيت، وبالتالي لا يتسبب في انسداد المسام على الإطلاق، ناهيك بأنه مناسب لجميع أنواع البشرة حتى الحساسة منها. كما أن لديه فائدة إضافية تتمثل في المساعدة في حماية الجلد، وذلك بفضل احتوائه على عامل وقاية من الشمس.

المرطب الملون Fit Me! Tinted Moisturizer من مايبيلين Maybelline

المرطب الملون Fit Me! Tinted Moisturizer من مايبيلين Maybelline

هذا المرطب الملون هو جوهرة جمالية حقيقية من مايبيلين Maybelline، فهو يوفر 12 ساعة من الترطيب ويجعل بشرتك موحدةً ومشرقةً بشكل طبيعي، ما يجعله مثالياًَ للارتداء اليومي. إنه يحتوي على مستوى تغطية طبيعي، مما يجعله مثالياً لتطبيق مسامك وتعزيز بشرتك بدلاً من تغطيتها تماماً. اختاري ما بين 14 ظلاً للعثور على الدرجة التي تتناسب مع لون بشرتك.

المرطب الملون CC+ Nude Glow من إت كوزمتكس It Cosmetics

المرطب الملون CC+ Nude Glow من إت كوزمتكس It Cosmetics

إذا كنت تريدين الحصول على فوائد المرطب الملون ولكن مع تغطية أكثر بقليل، فإن هذا الخيار من مستحضرات التجميل هو لك. على الرغم من أنه كريم CC من الناحية الفنية، إلا أنه يحتوي على ملمس للبشرة مميز يذكرنا بمرطباتنا المفضلة. تمت صياغته مع حمض الهيالورونيك، مستخلص الشاي الأخضر، ونياسيناميد، كما يوفر فوائد رئيسية للعناية بالبشرة. استخدميه لتعزيز الترطيب وحماية بشرتك من أضرار أشعة الشمس مع عامل وقاية من الشمس 40 SPF.

المرطب الملون Pure Radiant Tinted Moisturizer من نارس Nars

المرطب الملون Pure Radiant Tinted Moisturizer من نارس Nars

بشرتك ستكون أكثر إشراقاً وحمايةً وإشعاعاً مع هذا المرطب. عززي مظهر بشرتك مع المرطب الملون من نارس Nars. يتمتع بصيغة ذات تغطية قابلة للبناء وخالية من الزيت مع عامل حماية من الشمس SPF 30 ومعبأة بمكونات العناية بالبشرة للترطيب، والتفتيح، والحماية. كما أنه غني بالفيتامين C ومضادات الأكسدة. يعمل على صقل مظهر الجلد للحصول على بشرة أكثر نعومةً وأكثر سلاسةً. ترطيب خفيف الوزن، وإحساس عالٍ بالراحة.