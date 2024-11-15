أحمد عز يُكرّم بجائزة “فاتن حمامة للتميز” ويُهديها لعادل إمام

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: كرّم “مهرجان القاهرة السينمائي الدولي” في افتتاح دورته الـ45، الفنان أحمد عز بمنحه جائزة “فاتن حمامة للتميز”، وذلك عن مجمل مشواره الفني الممتد طوال 30 سنة منذ ظهوره الأول في فيلم “مذكرات مراهقة”.

وخلال كلمته، استعرض عز أمام الحضور بداياته في عالم التمثيل، حين خُيِّر بين الاستمرار في عمله السابق أو خوض تجربة البطولة الأولى.

وكشف عز كيف اختار مجال التمثيل رغم عدم رغبة أهله بذلك، وشعر بالحماسة لرؤية اسمه كممثل على بطاقة دعوة المهرجان، ليعرضها أمام والديه كدليل على قراره السليم. لكن الدعوة لم تصل إلى منزله، ما جعله يشعر بخيبة أمل. ورغم ذلك، قرر عز الذهاب بنفسه الى المهرجان، وبتواضع تلقى دعوة للدخول، آملًا بأن يظهر على السجادة الحمراء ليراه والداه ويشعرا بالفخر به.

وتحدّث أحمد عز عن أولى خطواته على السجادة الحمراء، فقال إنه وقف بملامح جدية ممسكاً بجيبه ليبدو بمظهر الفنان الحقيقي، لكنه فوجئ بتجاهل الكاميرات بحيث لم تلتقط صورة واحدة له. كما أشار إلى موقف طريف، حين جلس في مقعد بعيد عن الكاميرات، وهو ما حال دون تحقيق أمنيته بأن يراه والداه في المهرجان.

وأكد عز أنه رغم إحباطه لم يفقد الأمل، فعاد إلى المنزل، حيث وجد والدته تدعو له بصدق: “ربنا ينوّلك مرادك”، وهو ما شجّعه على المضي قُدماً في مشواره الفني.

وقال عز إنه بعد سنوات من الجهد، عاد إلى دار الأوبرا المصرية، ولكن هذه المرة ليحصل على تكريم وجائزة تقديراً لإنجازاته الفنية، من وزير الثقافة والفنان حسين فهمي. مؤكداً أنه يتمنى لو كان والداه حاضرَين ليفخرا بتتويجه. ورغم غيابهما عن التكريم، أكد بثقة أنهما يفتخران به.

وأكد أحمد عز في كلمته أن نجاحه يُنسب إلى كل من عمل معهم، مشدداً على دورهم المهم في نجاح مسيرته الفنية، واعتبر الجائزة حافزاً له لمزيد من النجاح.

وفي ختام كلمته، وجّه أحمد عز شكراً خاصاً للفنان عادل إمام، وأهدى تكريمه إلى “الزعيم”، الذي ألهمه دائماً بمقولته “الالتزام والورق هما أب وأم الفنان في هذه الصناعة”، مؤكّداً أهمية هذه النصيحة لكل ممثل جديد، وآملاً بأن يتمكن زملاؤه من اتخاذ موقفه هذا يوماً ما.